Malatya havaalanı yolunda kavşak kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi havaalanı yolu 2. OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yeter (43) yönetimindeki 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç kent merkezi istikametine seyir halindeyken, havalimanı yönüne doğru giden H.İ.C. (45) idaresindeki 44 FK 630 plakalı otobüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda otobüs sürücüsü ile otobüste bulunan yolcular da yaralandı.

yaralıların durumu:

Kazada yaralananlar arasında otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olan A.B.G. (19) ve B.S E. (22) bulunuyor. Yaralılara, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kişiler hastaneye kaldırıldı. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre H.İ.C.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

soruşturma ve müdahale:

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Resmi makamlar kazanın nedeni ve trafik işaretlemeleri ile ilgili araştırmayı sürdürüyor. Kazanın kesin etkenlerine ilişkin sonuçlar, yürütülecek teknik ve adli soruşturmanın ardından netleşecek.

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