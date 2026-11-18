konser detayları:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle, usta sanatçı Ahmet Kaya için düzenlenen anma programı kapsamında 'Ahmet Kaya Şarkıları Konseri' gerçekleştirildi. Etkinlik, sanatçının 26'ncı ölüm yıl dönümü anısına planlandı ve Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Konserde, koro şefi Dr. Zeki Giray yönetimindeki koro, Ahmet Kaya'nın unutulmaz eserlerini seslendirdi. Organizasyon ücretsiz olarak sunuldu ve salonu dolduran dinleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederek gecenin duygusunu güçlendirdi.

anma ve kapanış:

Program boyunca sanatçının müziği ve hatırası ön plandaydı; dinleyicilerde yoğun duygusal anlar yaşandı. Konserin sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, koro şefi Dr. Zeki Giray'a çiçek takdim ederek emeğe teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in davetiyle tüm halkın katılımına açık tutulan program, hem yerel yönetim hem de üniversitelerin iş birliği ile gerçekleşti ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gece, Ahmet Kaya'nın sanatına duyulan saygı ve müziğinin birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE AHMET KAYA'NIN 26'NCI ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ ANISINA "AHMET KAYA ŞARKILARI KONSERİ" DÜZENLENDİ.