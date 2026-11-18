Kırıkkale valiliği uyarısı:

Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri ile barajların mansabında kalan kesimlerde su seviyesinin ani ve hızlı şekilde yükselebileceğini bildirdi.

Riskli alanlar ve davranış uyarısı:

Valilik açıklamasında özellikle nehir kıyıları, su yatağındaki adacıklar, baraj gölleri ve köprü çevrelerinin tehlike altında olduğu vurgulandı. Yetkililer, balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri için nehre yaklaşılmaması gerektiğini hatırlattı.

Hayvanlar, tarım ve can güvenliği:

Açıklamada ayrıca hayvanların nehir kıyılarında otlatılmaması, sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi ve tarımsal faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması gerektiği belirtildi. Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur.

Yetkililer, türbinlerin devreye alınmasıyla su seviyesindeki değişikliklerin kısa sürede gerçekleşebileceğini, bu nedenle su kenarındaki yerleşim yerleri ve etkinliklerin anlık olarak takip edilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN NEHRİ KIZILIRMAK'TA, KESİKKÖPRÜ VE KAPULUKAYA BARAJLARINDAKİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN DEVREYE ALINMASIYLA SU SEVİYESİNİN ANİDEN YÜKSELEBİLECEĞİ BELİRTİLEREK VATANDAŞLARA CAN GÜVENLİĞİ UYARISINDA BULUNULDU