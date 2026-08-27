Malatya'da Fuzulü Caddesi'ndeki konteyner kentte geniş çaplı yangın

olay yerinde yangın:

Malatya kent merkezinde bulunan Fuzulü Caddesi üzerindeki konteyner kentte büyük çaplı bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede konteyner kent alanını sararken yoğun duman yükseldi.

müdahale çalışmaları:

Yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekipler olay yerine intikal ederek söndürme çalışmaları ve soğutma işlemlerine başladı, müdahale sürüyor.

durumun önemi ve riskler:

Konteyner yapıların bitişik yerleşimi ve içerdikleri malzemeler nedeniyle yangınlar hızla yayılabiliyor; bu yüzden ekiplerin önceliği can güvenliğini sağlamak ve yangının çevreye sirayet etmesini engellemek oldu. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe bilgi paylaşılacak.

Malatya'da konteyner yangını