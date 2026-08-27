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Malatya'da Fuzulü Caddesi'ndeki konteyner kentte geniş çaplı yangın

Malatya'da Fuzulü Caddesi üzerindeki konteyner kentte çıkan büyük çaplı yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun müdahale ediyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da Fuzulü Caddesi'ndeki konteyner kentte geniş çaplı yangın

olay yerinde yangın:

Malatya kent merkezinde bulunan Fuzulü Caddesi üzerindeki konteyner kentte büyük çaplı bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede konteyner kent alanını sararken yoğun duman yükseldi.

müdahale çalışmaları:

Yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekipler olay yerine intikal ederek söndürme çalışmaları ve soğutma işlemlerine başladı, müdahale sürüyor.

durumun önemi ve riskler:

Konteyner yapıların bitişik yerleşimi ve içerdikleri malzemeler nedeniyle yangınlar hızla yayılabiliyor; bu yüzden ekiplerin önceliği can güvenliğini sağlamak ve yangının çevreye sirayet etmesini engellemek oldu. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe bilgi paylaşılacak.

Malatya&#039;da konteyner yangını

Malatya'da konteyner yangını

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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