Milletvekili Ölmeztoprak'tan veda ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, son Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliğine atanan Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ederek teşekkür ve veda dileklerini iletti. Ziyaret, Malatya'nın deprem sonrası yeniden imar, inşa ve ihya sürecindeki ortak çalışmalara dikkat çeken bir tonda gerçekleşti.

Çalışmaların ve ortak gayretin önemi:

Ölmeztoprak, ziyarette şehrin yarınları için ortaya konulan çaba ve koordinasyonun altını çizdi. Devlet hizmetinin sorumluluğunu vurgulayarak, bu süreçte yapılanların sadece fiziki yenileme değil, aynı zamanda toplumda kalan hatıralar ve emekler olduğunu belirtti. Konuşmasında şunlara yer verdi:

"Devletimize ve milletimize hizmet yolunda üstlenilen her vazife, ardında kıymetli emekler, ortak hatıralar ve gönüllerde iz bırakan bir mesuliyet taşır. Bu anlayışla, Malatya’mızın yeniden imar, inşa ve ihya sürecinde şehrimizin yarınları için ortaya konulan gayretleri ve birlikte yürütülen çalışmaları vefa duygusuyla yâd ediyoruz"

Vali Yavuz'a teşekkür ve temenniler:

Milletvekili, Vali Yavuz'un Malatya'ya sunduğu hizmetleri ve vatandaşların meselelerine gösterdiği hassasiyeti özel olarak vurguladı. Bu katkılar için teşekkürlerini dile getirirken, kamu hizmetinin esas amacının geride bırakılan hayırlı eserler ve gönüllerde hoş bir seda bırakmak olduğunu ifade etti.

Ölmeztoprak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Valimize Malatya’mıza sunduğu hizmetler, gayretleri ve hemşehrilerimizin meselelerine gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyoruz."

Görüşmenin sonunda Milletvekili Ölmeztoprak, Vali Yavuz'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve dua temennileriyle sözlerini tamamladı:

"Valimize yeni görev yeri Muğla’da ve bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diliyor; Rabbimizden bütün gayretlerini hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyoruz"

Ziyaret, yerel yönetimler, devlet kurumları ve siyasi temsil arasındaki ilişkinin, özellikle afet sonrası dönemdeki koordinasyon ve dayanışma boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK’TAN VALİ YAVUZ’A VEDA VE TEŞEKKÜR ZİYARETİ