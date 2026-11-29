Erzurum'da aile değeri ve toplumsal sorumluluklar

Memur-Sen Erzurum Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen "İslam’da Aile: Sağlıklı Toplumun Temeli, Güçlü Aile" konulu panel, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Erzurum Valisi Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in eşi Gülay Sekmen, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, protokol üyelerinin eşleri, sendika temsilcileri ve davetliler katıldı.

Program açılışı ve katılımcılar:

Programın açılışında Memur-Sen Erzurum Kadın Komisyonu Başkanı Serap Ağkurt ile Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarında, toplumun dayanışma gücünün aile yapısının sağlamlığıyla doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin öncelikli bir hedef olması gerektiğini belirtti.

Panelde öne çıkan konular:

Panel moderatörlüğünü Uzman Vaiz Müseffa Akbulut'un yaptığı oturumda, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilal Kalkandelen, kadının edebiyattaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Kalkandelen, edebî eserlerde kadın olgusunun temsiline dair analizler yaparak kültürel algıların aile içindeki rolleri nasıl şekillendirdiğini aktardı.

Erzurum İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe ise İslam’da aile kurumunun yeri ve önemini ele aldı. Gülbe, sevgi, saygı, merhamet, karşılıklı hak ve sorumluluklar ile manevi değerlerin aile anlayışını biçimlendirdiğini vurguladı ve bu çerçevede sağlıklı nesillerin yetişmesinde ailenin rolünün altını çizdi.

Sonuç ve teşekkür:

Panelde kadının kültürel ve toplumsal yaşamdaki yeri ile İslam'ın aile kurumuna bakışı farklı açılardan ele alınırken, güçlü aile yapısının sağlıklı toplum oluşturmadaki önemi tekrarlandı. Program, panelistlerin katkılarına teşekkür edilmesi amacıyla düzenlenen plaket takdimi ile sona erdi.

MEMUR-SEN ERZURUM KADIN KOMİSYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN “İSLAM’DA AİLE: SAĞLIKLI TOPLUMUN TEMELİ, GÜÇLÜ AİLE” KONULU PANEL, İL PROTOKOLÜNÜN VE DAVETLİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.