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Genç şef Hancheng Guo Eskişehir’de uzun alkış aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Hancheng Guo yönetiminde; piyanist Eren Yahşi solistliğinde biletleri tükenen konserle sanatseverlerle buluştu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Genç şef Hancheng Guo Eskişehir’de uzun alkış aldı

Eskişehir'de yoğun ilgiyle gerçekleşen konser:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bu hafta, Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması ikincisi Hancheng Guo yönetiminde sahne aldı. Konserde solist olarak yer alan piyanist Eren Yahşi ile birlikte sergilenen programın biletleri günler öncesinden tükenmişti ve konser geniş ilgi gördü.

Repertuar ve solist performansı:

Konserin ilk bölümünde önce J. Sibelius tarafından 1903'te tiyatro müziği olarak bestelenen Valse triste çalındı. Parça, vals ritmi içinde gelişen hüzünlü anlatımıyla dikkat çekti. Ardından orkestra ve solist, romantik dönem repertuvarının önde gelen örneklerinden biri olan F. Chopin'in 1. Piyano Konçertosunu seslendirdi.

Eren Yahşi'nin piyano partisindeki lirizm ile teknik ustalığı bir araya getiren yorumu, orkestra ile güçlü bir etkileşim yarattı; solist ve orkestra uzun süre alkışlandı. Sahneye tekrar çağrılan Yahşi iki kez bis yaptı ve izleyiciden yoğun tepki aldı.

Çaykovski, sezon planı ve kapanış:

Konserin ikinci bölümünde P. I. Çaykovski'nin 1888'de tamamladığı dört bölümlü eser 5. Senfoni seslendirildi. Eserin kader teması, zengin orkestrasyonu ve dramatik gelişimi programın ikinci yarısında öne çıktı; orkestra sergilediği teknik ve duygusal derinlikle uzun süre alkışlandı.

Gece, sahne sonunda gerçekleştirilen plaket takdimiyle sona erdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2026-2027 sanat sezonu boyunca Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışmasında dereceye giren genç şefleri sahneye davet ederek onların profesyonel deneyim kazanmasını desteklemeye devam edecek.

Orkestranın bir sonraki konseri, 16 Ekim 2026 Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiminde ve Volkan Kartal (Korno) solistliğinde saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR ULUSLARARASI GÜRER AYKAL ORKESTRA ŞEFLİĞİ YARIŞMASI İKİNCİSİ HANCHENG GUO YÖNETİMİNDE...

ESKİŞEHİR ULUSLARARASI GÜRER AYKAL ORKESTRA ŞEFLİĞİ YARIŞMASI İKİNCİSİ HANCHENG GUO YÖNETİMİNDE, PİYANİST EREN YAHŞİ’NİN SOLİSTLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KONSERLE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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