Erfelek'te kestanenin ve kültürün buluşması: 5. kestane festivali

Sinop'un Erfelek ilçesinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen festival, ilçenin ekonomik ve kültürel hafızasında önemli bir yer tutan kestanenin kutlandığı iki günlük bir etkinlik olarak öne çıktı. Etkinlikler Erfelek Musa Can Meydanı'nda, Erfelek Belediyesi organizasyonuyla düzenlendi ve bölge halkı ile çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

kestanenin hazırlanışı ve yöresel sunum:

Festival alanında kestaneler dev kazanlarda haşlanarak ve mangallarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi; bu hazırlama biçimleri ziyaretçilere farklı tat deneyimleri sundu. Etkinlikte kurulan yöresel ürün stantları ise Erfelek ve çevresinin tarımsal ürünlerini, el yapımı ürünlerini ve bölgesel lezzetlerini tanıttı.

etkinlik programı ve kapanış mesajı:

İki gün süren festivalde halk oyunları gösterileri, yerel sanatçıların konserleri ile kestane temalı yarışmalar ve sergiler düzenlendi. Bölge halkı ile birlikte çevre illerden gelen ziyaretçiler de etkinliklere katılarak festivale canlılık kattı. Festival kapanışında konuşan Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, kestanenin ilçeye dair yalnızca önemli bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda bir kültürel değer taşıdığını vurguladı. Başkan Uzun, festivali Erfelek kestanesinin tanıtımı ve yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

FESTİVALDE, İLÇENİN KESTANELERİ DEV KAZANLARDA HAŞLANARAK VE MANGALLARDA PİŞİRİLEREK KATILIMCILARA İKRAM EDİLDİ.