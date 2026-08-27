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Malatya'da üç katlı prefabrik yatakhane yangında kullanılamaz hale geldi

Malatya'da üç katlı prefabrik yatakhane, 13.15'te çıkan yangında kullanılamaz hale geldi; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da üç katlı prefabrik yatakhane yangında kullanılamaz hale geldi

Malatya'da üç katlı prefabrik yatakhane yangında kullanılamaz hale geldi

Malatya'da bir şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhane çıkan yangında ağır hasar aldı. Olay, Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi’nde, Atmalı Sokak içinde bulunan şantiyedeki üç katlı yatakhanede meydana geldi.

yangının çıktığı an ve müdahale:

Alınan bilgiye göre yangın saat 13.15 sıralarında başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, prefabrik yapıyı sardı. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yapılan müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü; ekipler şu anda bölgede soğutma çalışması yürütüyor.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucu yatakhane kullanılamaz hale geldi. Henüz yangının çıkış nedeni belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldığı bildirildi. Şantiyedeki yapıların prefabrik oluşu ve yangının kısa sürede yayılması, soruşturmanın öncelikli konuları arasında yer alıyor.

Gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe, yetkililerin paylaşımları takip edilerek haber güncellenecek.

MALATYA&#039;DA ŞANTİYEDE İŞÇİLERİN KALDIĞI PREFABRİK YATAKHANEDE YANGIN ÇIKTI. ALEVLERE TESLİM OLAN...

MALATYA'DA ŞANTİYEDE İŞÇİLERİN KALDIĞI PREFABRİK YATAKHANEDE YANGIN ÇIKTI. ALEVLERE TESLİM OLAN YATAKHANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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