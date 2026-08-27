Malazgirt ruhu Dedeli’de ok atışlarıyla gençlere taşındı

etkinliğin kapsamı:

Anadolu’nun kapılarını milletimize sonsuza dek açan Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü, Dedeli’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Kutlamalar kapsamında Dedeli Belediyesi Spor Kulübü etkinlik alanında yer alarak ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken bir geleneksel okçuluk standı açtı.

okçuluk standı ve amaçları:

Standın temel hedefi, ata sporumuz okçuluğu tanıtmak ve Malazgirt ruhunu canlı tutmaktı. Alanda görevli ekipler geleneksel okçuluk hakkında bilgilendirme yaptı, katılımcılara güvenli bir ortamda ok atışı deneyimi sunuldu. Etkinlik özellikle gençlerin ve çocukların geleneksel sporlara ilgisini artırmaya yönelik uygulamalı imkânlar sağladı.

başkanın mesajı:

Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde Malazgirt Zaferi’nin tarihî önemine dikkat çekti. Durak, “Anadolu’nun kapılarını bizlere sonsuza dek açan Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı etkinliklerde, Dedeli Belediyesi Spor Kulübümüz ile birlikte yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Malazgirt’te tarihin izlerini yeniden yaşarken, ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kutlu mirası ve ata sporlarımızı gelecek nesillere aktarmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu vesileyle, bizlere bu toprakları vatan kılan başta Sultan Alparslan olmak üzere Malazgirt Zaferi’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Herkes bilsin ki Malazgirt ruhu, bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır.” dedi.

Etkinlik süresince ziyaretçilere hem geleneksel okçuluk hakkında bilgi verildi hem de alanda uygulamalı deneyim imkânı sağlanarak tarih bilincinin aktarılması ve sporun yaygınlaştırılması amaçlandı.

ANADOLU’NUN KAPILARINI MİLLETİMİZE SONSUZA DEK AÇAN MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE COŞKUYLA KUTLANIYOR. KUTLAMALAR KAPSAMINDA DEDELİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DE ETKİNLİK ALANINDA YERİNİ ALARAK VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖREN BİR GELENEKSEL OKÇULUK STANDI AÇTI.