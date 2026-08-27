İncirliova Belediyespor yeni sezona salon mesaisiyle başladı

İncirliova Belediyespor hazırlıklara salonda başladı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (PGL) yükselen İncirliova Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında yapılan transferlerle kadro güçlendirildi ve takımın hedefi 3. Lig olarak belirlendi.

Antrenör yönetiminde yoğun salon çalışması:

Antrenör Ali Hakan Mert gözetiminde sabah saatlerinde bir araya gelen kırmızı-beyazlı ekip, spor salonunda egzersiz, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Çalışma, oyuncuların sezon öncesi kondisyonunu artırmaya yönelik planlı setler halinde sürdü.

Hazırlıkların öncelikleri ve beklentiler:

Teknik ekip, saha içi taktik çalışmaları öncesi oyuncuların fiziksel seviyesini yukarı çekmeyi amaçlıyor. PGL programına adapte olma sürecinde, kuvvet ile dayanıklılığa verilen önemün önümüzdeki maç performanslarına yansıması bekleniyor.

Kırmızı-beyazlılar, salondaki yoğun periyotların ardından saha çalışmalarına geçecek ve sezon açılışına kadar kondisyonu üst düzeye çıkarmayı planlıyor.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) EKİPLERİNDEN OLAN İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN, GÜNE SALON ÇALIŞMALARIYLA BAŞLADI.