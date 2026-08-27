Dolar 48,1047 -0,03%
Euro 56,1466 -0,09%
Bist 14.560,23 -0,35%
Altın Gram 7.180,40 -0,23%
EUR/USD 1,1643 -0,13%
Brent Petrol 87,37 +0,49%
--°

Burhaniye'de sağlık müdürü muhtar ile mahalle taleplerini görüştü

Uzm. Dr. Betül Erten Akbey, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Yasemin Kozan'ı ziyaret ederek sağlık ocağı eksikliği, ulaşım sorunları ve ikinci aile hekimi talebini dinledi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye'de sağlık müdürü muhtar ile mahalle taleplerini görüştü

ziyaretin ayrıntıları:

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Yasemin Kozan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede mahallenin sağlık altyapısı ve vatandaşların erişimde yaşadığı güçlükler ele alındı.

mahalle talepleri ve öncelikler:

Muhtar Yasemin Kozan, mahalle sakinlerinin en büyük ihtiyaçlarından birinin sağlık ocağı eksikliği olduğunu belirtti. Kozan, ayrıca yaşlı ve hasta vatandaşların başka mahallelerdeki hekimlere giderken yaşadığı ulaşım zorlukları ile birlikte mahalleye ikinci bir aile hekimi atanmasının öncelikli talep olduğunu vurguladı.

izleme ve çözüm beklentisi:

Taraflar, belirtilen sorunların takipçisi olunacağı ve yerinde erişimin sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği mesajını paylaştı. Ziyaret, yerel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yönünde adımların atılması beklentisini öne çıkardı.

"İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey muhtarlığımıza ziyarette bulundu. Kendisine mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sağlık altyapısını aktardık. Sağlık ocağı eksikliğimizi ve yeni merkez talebimizi, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın başka mahallelerdeki hekimlere giderken yaşadığı ulaşım zorluklarını anlattık. Mahallemize mutlaka ikinci bir aile hekimi görevlendirilmesi gerektiğini önemle ifade ettik. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine yerinde ve kolayca ulaşabilmesi için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sayın Müdürümüze ziyaretleri ve çözüme yönelik yaklaşımları için mahallemiz adına teşekkür ederim"

SAĞLIK MÜDÜRÜ MUHTAR KOZAN&#039;I ZİYARET ETTİ

SAĞLIK MÜDÜRÜ MUHTAR KOZAN'I ZİYARET ETTİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'ndan tarih sahasına yürüyüş: Kocatepe'den Dumlupınar'a zafer rotası
images

Darende Zengibar Karakucak festivali için gün sayıyor: üç gün sürecek etkinlikle...
images

Kahramanmaraş'ta peynir geleneği festivalle kente taşınıyor
images

Kısa filmcilere 600 bin TL destek: Esenler Film Festivali başvuruları başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsal mahallelerin ulaşımı için kapsamlı yol seferberliği devam ediyor

Gürpınar su ürünleri halinde zaman ve tür yasağı ihlali sonucu 700 kilo orkinosa el konuldu

Şaphane'de İlyas Ercan Aslan'ın anısı kabri başında yad edildi

Ula’da yol kenarında yükselen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı