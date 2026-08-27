Burhaniye'de sağlık müdürü muhtar ile mahalle taleplerini görüştü

ziyaretin ayrıntıları:

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Yasemin Kozan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede mahallenin sağlık altyapısı ve vatandaşların erişimde yaşadığı güçlükler ele alındı.

mahalle talepleri ve öncelikler:

Muhtar Yasemin Kozan, mahalle sakinlerinin en büyük ihtiyaçlarından birinin sağlık ocağı eksikliği olduğunu belirtti. Kozan, ayrıca yaşlı ve hasta vatandaşların başka mahallelerdeki hekimlere giderken yaşadığı ulaşım zorlukları ile birlikte mahalleye ikinci bir aile hekimi atanmasının öncelikli talep olduğunu vurguladı.

izleme ve çözüm beklentisi:

Taraflar, belirtilen sorunların takipçisi olunacağı ve yerinde erişimin sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği mesajını paylaştı. Ziyaret, yerel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yönünde adımların atılması beklentisini öne çıkardı.

"İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey muhtarlığımıza ziyarette bulundu. Kendisine mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sağlık altyapısını aktardık. Sağlık ocağı eksikliğimizi ve yeni merkez talebimizi, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın başka mahallelerdeki hekimlere giderken yaşadığı ulaşım zorluklarını anlattık. Mahallemize mutlaka ikinci bir aile hekimi görevlendirilmesi gerektiğini önemle ifade ettik. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine yerinde ve kolayca ulaşabilmesi için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sayın Müdürümüze ziyaretleri ve çözüme yönelik yaklaşımları için mahallemiz adına teşekkür ederim"

SAĞLIK MÜDÜRÜ MUHTAR KOZAN'I ZİYARET ETTİ