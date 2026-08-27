Sivasspor, Batman deplasmanı öncesi taktik prova yaptı

Sivasspor antrenman raporu

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrolspor maçı için saha çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, planlı ve maç odaklı bir program çerçevesinde yapıldı.

Antrenmanın içeriği:

Seans, ısınma hareketleriyle başladı; ardından oyuncular pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunlarına yoğunlaştı. Antrenman, taktiksel uygulamaların test edildiği çift kale maç ile sona erdi.

Maç takvimi ve yer:

Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşması, 29 Ağustos 2026 Cumartesi 21.30 tarihinde, Batman Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA BATMAN PETROLSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.