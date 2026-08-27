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Sivasspor, Batman deplasmanı öncesi taktik prova yaptı

Sivasspor, İsmet Taşdemir yönetiminde Batman Petrolspor deplasmanı öncesi pas, taktik ve dar alan oyunlarıyla maç hazırlıklarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivasspor, Batman deplasmanı öncesi taktik prova yaptı

Sivasspor antrenman raporu

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrolspor maçı için saha çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, planlı ve maç odaklı bir program çerçevesinde yapıldı.

Antrenmanın içeriği:

Seans, ısınma hareketleriyle başladı; ardından oyuncular pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunlarına yoğunlaştı. Antrenman, taktiksel uygulamaların test edildiği çift kale maç ile sona erdi.

Maç takvimi ve yer:

Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşması, 29 Ağustos 2026 Cumartesi 21.30 tarihinde, Batman Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA BATMAN PETROLSPOR İLE...

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA BATMAN PETROLSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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