Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,1466 -0,09%
Bist 14.578,76 -0,22%
Altın Gram 7.194,87 -0,08%
EUR/USD 1,1644 -0,12%
Brent Petrol 87,34 +0,46%
--°

Vatandaşların hızlı müdahalesi boğazda atlayan kişiyi kurtardı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir kişi, denizde bulunan Eren Acar ve arkadaşı tarafından botla sudan çıkarıldı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:01

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 13:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Vatandaşların hızlı müdahalesi boğazda atlayan kişiyi kurtardı

Olay yeri ve müdahale:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında gerçekleşen olayda, köprü üzerinde oluşan yoğunluk ve duran araçları gören vatandaşlar kısa sürede bir kişinin köprü korkuluklarından sarktığını ve Boğaz'a atladığını fark etti.

Olay anında denizde bulunan Eren Acar ve arkadaşı, ilk başta köprüde film çekildiğini düşünse de şahsın gerçekten atladığını görünce botlarıyla müdahale etti. Atlayan kişinin kafasında motosiklet kaskı ve terlikleri olduğu belirtildi.

Denizde hareketsiz halde bulunan kişi botla sudan çıkarılarak en yakın iskeleye götürüldü; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı ve kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Görgü tanığının anlattıkları:

Eren Acar yaşananları şu sözlerle aktardı: "İlk başta köprüdeki kalabalığı fark ettik. Köprüde araçlar durmuştu ve bir insan oradan sarkıyordu. İlk başta film olduğunu zannettik, film çekiliyor diye düşündük. Biraz daha dikkatli bakınca gerçek olduğunu anladık. Sonra oraya doğru yaklaşmaya başladık. Adam bir anda kendisini bıraktı. Kafasında kaskla, terlikleriyle birlikte atlamıştı."

Acar, kurtarma anını ise şöyle anlattı: "Düştükten sonra yanına yaklaştık. Suda baygın bir şekilde bekliyordu. Arkadaşımla birlikte tekneye çıkardık. Hızlı bir şekilde iskeleye yaklaştırdık. İskeleye yaklaştırdığımızda nefes alıyordu. Ağzından sıvı çıkıyordu, köpük, beyaz su çıkıyordu."

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

İskelede sağlık ekiplerine teslim edilen kişiye ilk yardım uygulandı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Eren Acar kurtarma sırasında kişinin nefes aldığını ve hayatta olduğunu belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer süreci araştırıyor.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDE BİR KİŞİNİN KENDİSİNİ BOĞAZ’IN SULARINA BIRAKTIĞI ANLAR SANİYE...

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDE BİR KİŞİNİN KENDİSİNİ BOĞAZ’IN SULARINA BIRAKTIĞI ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavşakta can kaybı: Dikbıyık'ta elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Ula’da yol kenarında yükselen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
images

Aybastı'da çatı tamiri sırasında düşen 56 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavşakta can kaybı: Dikbıyık'ta elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Felix Uduokhai Almanya'ya döndü: Union Berlin'le anlaştı

İstanbul'da fitness haftası sahaya indi: milli takım seçmeleri başladı

Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı