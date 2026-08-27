Vatandaşların hızlı müdahalesi boğazda atlayan kişiyi kurtardı

Olay yeri ve müdahale:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında gerçekleşen olayda, köprü üzerinde oluşan yoğunluk ve duran araçları gören vatandaşlar kısa sürede bir kişinin köprü korkuluklarından sarktığını ve Boğaz'a atladığını fark etti.

Olay anında denizde bulunan Eren Acar ve arkadaşı, ilk başta köprüde film çekildiğini düşünse de şahsın gerçekten atladığını görünce botlarıyla müdahale etti. Atlayan kişinin kafasında motosiklet kaskı ve terlikleri olduğu belirtildi.

Denizde hareketsiz halde bulunan kişi botla sudan çıkarılarak en yakın iskeleye götürüldü; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı ve kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Görgü tanığının anlattıkları:

Eren Acar yaşananları şu sözlerle aktardı: "İlk başta köprüdeki kalabalığı fark ettik. Köprüde araçlar durmuştu ve bir insan oradan sarkıyordu. İlk başta film olduğunu zannettik, film çekiliyor diye düşündük. Biraz daha dikkatli bakınca gerçek olduğunu anladık. Sonra oraya doğru yaklaşmaya başladık. Adam bir anda kendisini bıraktı. Kafasında kaskla, terlikleriyle birlikte atlamıştı."

Acar, kurtarma anını ise şöyle anlattı: "Düştükten sonra yanına yaklaştık. Suda baygın bir şekilde bekliyordu. Arkadaşımla birlikte tekneye çıkardık. Hızlı bir şekilde iskeleye yaklaştırdık. İskeleye yaklaştırdığımızda nefes alıyordu. Ağzından sıvı çıkıyordu, köpük, beyaz su çıkıyordu."

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

İskelede sağlık ekiplerine teslim edilen kişiye ilk yardım uygulandı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Eren Acar kurtarma sırasında kişinin nefes aldığını ve hayatta olduğunu belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer süreci araştırıyor.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDE BİR KİŞİNİN KENDİSİNİ BOĞAZ’IN SULARINA BIRAKTIĞI ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.