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Sivasspor’da hücuma taze kan Clinton Duodu 1 yıllığına kiralandı

Sivasspor, Apollon Limassol'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı Clinton Duodu'nu 1 yıllığına kiralayarak hücum hattını güçlendirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivasspor’da hücuma taze kan Clinton Duodu 1 yıllığına kiralandı

transfer detayları:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig kadrosunu güçlendirme hedefiyle GKRY ekibi Apollon Limassol'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu Clinton Duodu'yu kadrosuna kattı. Transfer, futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı şeklide gerçekleştirildi.

oyuncu profili:

Clinton Duodu, genç yaşı ve hücuma yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor; kulüp, oyuncunun takıma uyum sağlayarak hücum hattına katkı vermesini bekliyor.

kulüp açıklaması:

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, Clinton Duodu'nun 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi. Sivasspor yetkilileri, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve takımın hücum alternatiflerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

SİVASSPOR, HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN APOLLON LİMASSOL FORMASI GİYEN 21 YAŞINDAKİ GANALI...

SİVASSPOR, HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN APOLLON LİMASSOL FORMASI GİYEN 21 YAŞINDAKİ GANALI FUTBOLCU CLİNTON DUODU’YU 1 YILLIĞINA KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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