Samsun’da kıtaların buluştuğu zorlu bisiklet turu start aldı

Uluslararası Samsun Bisiklet Turu 1. etabı başladı

Samsun’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Samsun Bisiklet Turu'nun birinci etabı Doğupark’tan verilen startla başladı. Organizasyona Beş kıtadan gelen ve 23 ülkeyi temsil eden toplam 107 olimpik sporcu katılıyor; bunların 20’si milli sporcu statüsünde mücadele ediyor.

Doğupark’ta saat 10.00’da başlayan yarışın etap parkuru 169,8 kilometre uzunluğunda. Sporcuların yarış temposuna bağlı olarak finişin Doğupark’taki çizgisine yaklaşık 14.30 civarında ulaşması bekleniyor.

Parkur ve etap rotası:

Etap, Samsun şehir merkezinden başlayıp Atakum, 19 Mayıs ilçesi üzerinden Bafra yönüne uzanıyor. Parkurun devamında Seddülbahir Yolu, Bafra Organize Sanayi Bölgesi, Batık Minare, Boğazkaya, Düzköy, Yeniköy, Asar, Kolay, Burunca, Dedeli ve Yağmurca gibi kritik noktalar geçiliyor. Bafra çevresindeki bölümün ardından sporcular yeniden Bafra, 19 Mayıs ve Atakum güzergâhını takip ederek Doğupark’taki finişe ulaşacak.

Parkur, Samsun’un şehir dokusu, Karadeniz sahil hattı ve Kızılırmak havzasının doğal güzelliklerini sergilerken aynı zamanda ilçelerin farklı coğrafi özelliklerini de yarışa taşıyor. Etapta 49,6 ve 114,1 kilometre noktalarında bulunan iki sprint primi sporcular arasında kritik ataklara sahne olacak. Uzun mesafe, yön değişiklikleri ve iç kesimlerdeki etaplar nedeniyle dayanıklılık ve takım stratejileri ön plana çıkacak; özellikle Samsun’a dönüş bölümündeki son kilometrelerde pozisyon mücadelesi sonucu belirleyebilir.

Organizasyon ve hedefler:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, açılışta yaptığı açıklamada kentin spor organizasyonları açısından önemine vurgu yaparak, "Spor organizasyonları açısından önemli bir merkez olan Samsun’umuzda yeni bir organizasyona daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir organizasyon, dünya çapında ses getiren bir organizasyon. Üçüncüsünü icra ediyoruz" dedi.

Dereci, katılımcı profiline dikkat çekerek "Beş kıtadan, 23 ülkeden; 20’si bizim milli sporcularımız olmak üzere 107 sporcumuz, hepsi olimpik sporcular olarak Samsun’da yarışmaya geldiler. Hem Samsun’umuzun güzelliklerini görecekler hem de spor yarışmasına katılan bu milli sporcuları burada izleme şansımız olacak" ifadelerini kullandı. Organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek Vali Orhan Tavlı, Belediye Başkanı Halit Doğan ve Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu’na özel teşekkürlerini iletti.

Dereci, etkinliğin sürekliliğine dair de, "Bisiklet organizasyonlarının Samsun’da artarak devam etmesini istiyoruz" diyerek bu tür uluslararası yarışların kentin spor turizmi ve marka değerine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Start törenine katılan Vali Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da organizasyonun gerçekleştirilmesinde yer aldı. Birinci etabın tamamlanmasının ardından sporcuların performansları ve finiş sıralaması netleşecek; organizasyonun, Samsun’un uluslararası spor organizasyonları alanındaki profilini güçlendirmesi bekleniyor.

SAMSUN’DA BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ULUSLARARASI SAMSUN BİSİKLET TURU’NUN 1. ETABI BAŞLADI. BEŞ KITADAN 23 ÜLKENİN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA, 20’Sİ TÜRKİYE’NİN MİLLİ SPORCUSU OLMAK ÜZERE TOPLAM 107 OLİMPİK SPORCU MÜCADELE EDİYOR.