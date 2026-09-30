Malkara'da ev baskınında tabanca ve av tüfeğiyle birlikte uyuşturucu aparatı çıktı

Operasyon ayrıntıları:
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde, Malkara İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri K.K. adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Adreste arama yapıldı.
Ele geçirilen malzemeler:
Aramada 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 2 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) bulundu.
Soruşturma başlatıldı:
Ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
MALKARA’DA JANDARMA OPERASYONUNDA RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU APARATLARI ELE GEÇİRİLDİ
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