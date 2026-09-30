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Malkara'da ev baskınında tabanca ve av tüfeğiyle birlikte uyuşturucu aparatı çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri Hacıevhat Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 7 payp ele geçirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malkara'da ev baskınında tabanca ve av tüfeğiyle birlikte uyuşturucu aparatı çıktı

Operasyon ayrıntıları:

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde, Malkara İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri K.K. adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Adreste arama yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramada 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 2 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) bulundu.

Soruşturma başlatıldı:

Ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

MALKARA’DA JANDARMA OPERASYONUNDA RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU APARATLARI ELE GEÇİRİLDİ

MALKARA’DA JANDARMA OPERASYONUNDA RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU APARATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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