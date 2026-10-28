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Maltepe cevizli'de yıkım sonrası hak sahiplerine yeni konutların teslimi başladı

Maltepe Cevizli'de 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı hak sahiplerine, TOKİ Esenkent İETT bloklarındaki 34 konuttan ilk anahtarlar verilmeye başlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:01

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Maltepe cevizli'de yıkım sonrası hak sahiplerine yeni konutların teslimi başladı

Maltepe cevizli'de konut teslimleri başladı

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de meydana gelen Kardeşler Apartmanı'nın çökmesi ve sonrasında binanın yıkılması sonucu evlerini kaybeden hak sahipleri için TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutların teslim süreci başladı. Olayda hayatını kaybedenlere yönelik taziyeler ile birlikte bölgedeki riskli yapılar boşaltılmıştı.

teslim sürecinin ayrıntıları:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede, hak sahipleri için üretilen konutlar TOKİ Esenkent Mahallesi İETT Bloklarında yer alıyor. Bölgede toplam 34 hak sahibi bulunuyor ve teslim kapsamında bugün itibarıyla 3 ailenin yeni evlerinin anahtarını alması bekleniyor. Yetkililer, şu ana kadar teklifleri kabul eden 8 hak sahibinin olduğu bilgisini paylaştı; ayrıca gelir ve başvuru sürecine ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor.

Yetkililer; hak sahiplerinin isteğine bağlı olarak binalarının yerinde dönüşümü seçeneğini de saklı tuttuğunu belirtiyor. Bu sayede vatandaşlar isterlerse yıkılan yapıların olduğu yerde yeniden dönüşüm yapılmasını tercih edebilecek, isterlerse TOKİ bloklarında sunulan konutlardan faydalanabilecekler.

kentsel dönüşüm yaklaşımı ve finansman seçenekleri:

Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, yürütülen çalışmaların önceliğinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Çakmak, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'un himayesinde yürütüldüğünü belirterek, Maltepe'deki uygulamanın acil güvenlik ihtiyacına karşı ivedilikle hayata geçirildiğini ifade etti.

Hak sahiplerine sunulan finansman koşulları arasında 180 ay vade ve güncelleme olarak TÜFE bölü 2 oranı yer alıyor. Başkanlık, 34 konutun tamamını üç artı bir şeklinde teklif ettiğini, hak sahiplerinin tamamı başvurduğunda anahtar tesliminin gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Bugün itibarıyla gelen başvurular içinden 3 vatandaşın anahtar teslimi için bulunduğu belirtildi.

Çakmak ayrıca, Kardeşler Apartmanı'nda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, İstanbul genelinde devam eden "yarısı bizden" kampanyasına katılım çağrısı yaptı. Amaç, benzer olayların tekrarlanmaması için binaların yenilenmesini teşvik etmek ve daha dirençli şehirler inşa etmek olarak özetlendi.

Yetkililer önümüzdeki günlerde teslim takviminin ilerletilmesi ve hak sahiplerine sunulan seçeneklerin netleştirilmesi için bireysel bilgilendirmelerin süreceğini; ayrıca yerinde dönüşüm talep edenlerle ilgili değerlendirmelerin yürütüleceğini bildirdi.

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Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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