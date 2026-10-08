Maltepe'de kurtarma seferberliği: Köymen içeride dört kişinin kaldığını tahmin ediyor

kurtarma çalışmaları devam ediyor:

Maltepe Belediye Başkanı Köymen, kentte süren kurtarma operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Başkan, çalışmalarda önceliğin can kurtarmak olduğunu vurguladı ve saha koşullarının zorlu olduğunu belirtti.

Köymen açıklamasında, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor, içeride 4 kişinin kaldığını tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

olası durum ve öncelikler:

Yerinde yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerinde ekipler, ani değişen koşullara göre hareket ediyor; hasar görmüş alanlarda temkinli ilerleme gerekiyor. Başkanın paylaştığı tahmin, saha çalışmalarının yönlendirilmesinde önem taşıyor.

İçeride kaldığı tahmin edilen 4 kişinin sağ salim çıkarılması, operasyonun ana hedefi olarak öne çıkıyor. Yetkililer ve ekipler, mevcut durumu değerlendirerek arama yöntemlerini sürdürmeye devam ediyor.

Maltepe Belediye Başkanı Köymen, gelişmelerle ilgili bilgilendirmenin süreceğini ve kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar yerel yönetimin desteğinin devam edeceğini belirtti.

Maltepe Belediye Başkanı Köymen: "Kurtarma çalışmaları devam ediyor, içeride 4 kişinin kaldığını tahmin ediyoruz"