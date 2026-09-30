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Manavgat itfaiyesinin müdahale gücü 42 metre merdiveyle ve çok maksatlı araçla güçlendi

Antalya Büyükşehir'den Manavgat İtfaiye Birimine 42 metre mafsallı merdivenli ve çok maksatlı iki yeni araç teslim edildi; personel uygulamalı eğitim aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:32

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Manavgat itfaiyesinin müdahale gücü 42 metre merdiveyle ve çok maksatlı araçla güçlendi

yeni araç teslimatı ve amaçları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye teşkilatının filo kapasitesini artırmak amacıyla alınan 24 yeni araçtan ikisi Manavgat İtfaiye Biriminin hizmetine verildi. Teslim edilen araçlardan biri 42 metre mafsallı merdivenli itfaiye aracı, diğeri ise çok maksatlı müdahale aracı olarak konuşlandırıldı.

42 metre mafsallı merdivenli aracın öncelikli görevi, yüksek katlı binalarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması ve yangınlara yüksekten müdahale edilmesi olarak belirtilirken; çok maksatlı araç ise yangınların yanı sıra trafik kazaları ve kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

araçların teknik donanımı ve kullanım alanları:

Çok maksatlı araçta yangın ve trafik kazalarına müdahale için jeneratör, aydınlatma ekipmanları, sedyeler, hava yastıkları ve çeşitli kurtarma ekipmanları yer alıyor. 42 metre mafsallı merdivenli araç ise sepetli yapısıyla yüksekten kurtarma ve söndürme çalışmalarında görev alacak şekilde donatıldı.

Manavgat'ta konuşlandırılan bu araçlar, özellikle merkezde ve turistik bölgelerde hızlı müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

eğitim süreci ve filoya katılma takvimi:

Antalya'da düzenlenen eğitimlere katılan görevliler, yeni araçların teknik özelliklerini ve kullanımını Manavgat'ta görev yapan itfaiye personeline uygulamalı olarak aktardı. Eğitim kapsamında, 42 metre mafsallı merdivenin sepetine çıkan itfaiye personeli aracın yüksekten kurtarma ve müdahale kabiliyetlerini deneyimledi.

Yeni araçların 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftasında göreve başlaması planlanıyor; bu tarih hem kullanım hazırlığını hem de sembolik bir başlangıcı işaret ediyor.

Araçların filoya katılmasıyla Manavgat İtfaiyesine bağlı Manavgat Merkez, Side ve Gündoğdu istasyonlarındaki itfaiye, öncü ve kurtarma araçlarının toplam sayısı 15e yükseldi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ İÇİN ALINAN SON TEKNOLOJİ VE TAM DONANIMLI 24 YENİ ARAÇTAN...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ İÇİN ALINAN SON TEKNOLOJİ VE TAM DONANIMLI 24 YENİ ARAÇTAN 2'Sİ MANAVGAT BİRİMİNİN HİZMETİNE VERİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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