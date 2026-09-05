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Manavgat'ta işletmecinin ofisinde yalnız başına yaşamını yitirdiği belirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibi Mustafa Ünal, istasyonun üst katındaki ofisinde ölü bulundu; ölüm nedenine ilişkin inceleme yapıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:08

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta işletmecinin ofisinde yalnız başına yaşamını yitirdiği belirlendi

olay yeri ve ilk bulgular:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten Mustafa Ünal, sahibi olduğu, Manavgat Şelale yolu üzerinde Çayyazı yol kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunun üst katındaki ofisinde hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

adli inceleme ve tespitler:

Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, incelemeler için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk bulgulara göre Ünal'ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alete bağlı iz bulunmadığı öğrenildi.

cenaze işlemleri ve defin bilgisi:

Manavgat'ın tanınan iş adamlarından olan Mustafa Ünal'ın cenazesinin, bugün öğle namazının ardından Manavgat Şelalesi yolu üzerinde bulunan Musulu Aile Mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETEN İŞ İNSANI, İSTASYONUNUN ÜST KATINDAKİ...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETEN İŞ İNSANI, İSTASYONUNUN ÜST KATINDAKİ OFİSİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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