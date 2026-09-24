Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

Manavgat'ta ölen kişinin ehliyetiyle otel servis şoförlüğü yapan zanlı yakalandı

Manavgat'ta trafik kontrolünde, ölen bir kişiye ait ehliyet gösteren ve Kayseri'de cinayet suçundan aranan şahıs, otel servis şoförlüğü yaparken yakalandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta ölen kişinin ehliyetiyle otel servis şoförlüğü yapan zanlı yakalandı

denetimde ortaya çıkan belge uyumsuzluğu:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerinin yaptığı rutin denetim, araç sürücüsünün ibraz ettiği belgenin incelenmesiyle farklı bir boyut kazandı. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önündeki kontrol sırasında otel servis aracını durduran Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücünün verdiği sürücü belgesinin daha önce ölen bir kişiye ait olduğunu tespit etti.

Belge uyumsuzluğunun ortaya çıkmasının ardından araçtan inen şahıs aniden kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı Şahin ekibi, kısa süreli bir kovalamaca sonrası şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

kimlik tespiti ve adli süreç:

Yakalanan kişinin yapılan kimlik kontrolünde Mehmet Ünal (36) olduğu belirlendi. Ünal'ın, Kayseri'de kasten adam öldürme suçundan 22 yıl 6 ay ve tutuklunun kaçması suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, ayrıca kadına karşı basit yaralama suçundan da arandığı kaydedildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mehmet Ünal, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan Ünal, Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Olay, trafik denetimlerinin suçla mücadeledeki önemini bir kez daha gösterirken, belgelerin doğrulanmasının aranan şüphelilerin yakalanmasında belirleyici rol oynadığına işaret ediyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİNİN YAPTIĞI DENETİM SIRASINDA KAYSERİ’DE KASTEN ADAM...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİNİN YAPTIĞI DENETİM SIRASINDA KAYSERİ’DE KASTEN ADAM ÖLDÜRME VE TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇUNDAN ARANAN BİR ŞAHIS İBRAZ ETTİĞİ EHLİYETİN ÖLEN BİR ŞAHSA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKINCA YAKAYI ELE VERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozcaada'da acil tahliye: beyin kanaması riski taşıyan hasta Sahil Güvenlik tara...
images

okul bahçesinde bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
images

Kayaboğaz'da çaldıkları 300 kilogram fıstıkla fabrikada suçüstü yakalandılar
images

Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli tesl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozcaada'da acil tahliye: beyin kanaması riski taşıyan hasta Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarıldı

okul bahçesinde bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Van semalarında kızıl veda

Çayırova'nın yeni meslek lisesinde kaba inşaat tamamlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği