Manavgat'ta ölen kişinin ehliyetiyle otel servis şoförlüğü yapan zanlı yakalandı

denetimde ortaya çıkan belge uyumsuzluğu:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerinin yaptığı rutin denetim, araç sürücüsünün ibraz ettiği belgenin incelenmesiyle farklı bir boyut kazandı. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önündeki kontrol sırasında otel servis aracını durduran Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücünün verdiği sürücü belgesinin daha önce ölen bir kişiye ait olduğunu tespit etti.

Belge uyumsuzluğunun ortaya çıkmasının ardından araçtan inen şahıs aniden kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı Şahin ekibi, kısa süreli bir kovalamaca sonrası şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

kimlik tespiti ve adli süreç:

Yakalanan kişinin yapılan kimlik kontrolünde Mehmet Ünal (36) olduğu belirlendi. Ünal'ın, Kayseri'de kasten adam öldürme suçundan 22 yıl 6 ay ve tutuklunun kaçması suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, ayrıca kadına karşı basit yaralama suçundan da arandığı kaydedildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mehmet Ünal, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan Ünal, Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Olay, trafik denetimlerinin suçla mücadeledeki önemini bir kez daha gösterirken, belgelerin doğrulanmasının aranan şüphelilerin yakalanmasında belirleyici rol oynadığına işaret ediyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİNİN YAPTIĞI DENETİM SIRASINDA KAYSERİ’DE KASTEN ADAM ÖLDÜRME VE TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇUNDAN ARANAN BİR ŞAHIS İBRAZ ETTİĞİ EHLİYETİN ÖLEN BİR ŞAHSA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKINCA YAKAYI ELE VERDİ.