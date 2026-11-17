Manisa FK hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında 22 Kasım Pazar günü Pendikspor'u ağırlayacak Manisa FK, teknik ekibin yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın akışı:

Teknik Direktör Nestor El Maestro idaresindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman, yoğunluk kazandırılan dayanıklılık çalışması ile devam etti ve son bölümde dar alan oyunları ile sona erdi.

Son hazırlıklar ve taktik prova:

Gerçekleştirilen çalışma maç temposuna uygun bir prova niteliğindeydi. Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlamaya devam edecek.

TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA SAHASINDA ORFA YAPI PENDİKSPOR’U AĞIRLAYACAK MANİSA FK, 22 KASIM’DAKİ KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA TEKNİK DİREKTÖR NESTOR EL MAESTRO YÖNETİMİNDE DEVAM ETTİ. SİYAH-BEYAZLI EKİP, ANTRENMANDA DAYANIKLILIK VE DAR ALAN OYUNLARI ÜZERİNDE ÇALIŞTI.