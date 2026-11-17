idmanın genel görünümü:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı öncesi iki günlük iznin ardından bu sabah hazırlıklarına yeniden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaklaşık 1.5 saat sürdü.

antrenmanın içeriği:

Seans, ısınma koşuları ile başlayıp hem kondisyon hem de taktik unsurlarını hedef aldı. Programda yer alan 5’e 2 top kapma çalışması, takımın topa baskı ve pas trafiğini hızlandırmaya yönelikti. Ardından yapılan dar alanda çift kale maç oyun içi organizasyonların test edildiği, son bölüme ise oyuncuların bitiriş becerilerine odaklanan bireysel şut çalışması ile tamamlandı.

yol haritası ve sonraki adımlar:

Teknik ekip, bugünkü antrenmandan elde edilen veriler doğrultusunda çalışmaların yoğunluğunu ayarlayacak. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yine basına kapalı yapılacak antrenmanla devam edecek ve takımın saha içi uyumu maç kadrosu belirlenene kadar takip edilecek.

BEŞİKTAŞ, KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ