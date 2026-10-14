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Manisa heyeti ortak akılla kentlerin birliğini Balıkesir'de tartıştı

Manisa kent konseyleri, Balıkesir'deki ulusal buluşmada ortak akıl, katılımcı yönetim ve konseyler arası dayanışma vurgusunu öne çıkardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa heyeti ortak akılla kentlerin birliğini Balıkesir'de tartıştı

Manisa heyeti Balıkesir buluşmasında ortak akıl vurgusu:

Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından Balıkesir'de düzenlenen Ulusal Toplantı ve 18. Dönem Devir Teslim Törenine katılan Manisa kent konseyleri, etkinlik sonrası yaptıkları değerlendirmede kent yönetiminde ortak akıl ilkesinin önemini öne çıkardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde "Ortak Akılla Kentlerin Birliği" temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, ülkenin farklı illerinden başkanları ve genel sekreterleri bir araya getirdi.

Manisa heyetinin katılımı ve görüş alışverişi:

Manisa'yı toplantıda; Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Hatice Öncü, Akhisar Kent Konseyi Başkanı Cengiz Özdemir, Soma Kent Konseyi Başkanı Mustafa Alioğlu ile konsey genel sekreterlerinden oluşan geniş bir heyet temsil etti. Heyet, program süresince diğer kentlerin temsilcileriyle bir araya gelerek kentlerin gelişimi, yerel sorunların çözümü ve sivil toplumun karar alma süreçlerindeki etkinliği üzerine istişarelerde bulundu.

Hakkı Bayraktar, toplantının deneyim paylaşımı ve ortak hedeflerin belirlenmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, kent konseylerinin vatandaş katılımını güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran yapılar olduğuna dikkat çekti. Bayraktar, bir kentin gelişiminin o kentte yaşayanların görüşlerinin, beklentilerinin ve önerilerinin dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Konsey dayanışması ve gelecek hedefleri:

Manisa temsilcileri, toplantıda konseyler arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve başarılı uygulamaların diğer kentlere örnek olacak şekilde paylaşılmasının önemine değindi. Şehzadeler şehri Manisa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile sanayi ve tarım dinamiklerinin korunarak geliştirilmesinin ortak sorumluluk olduğu kaydedildi. Heyet, şehir projelerinin yaygınlaştırılması ve paydaşlarla birlikte yürütülecek çalışmaların planlanmasının gerekliliğini dile getirdi.

Toplantı sırasında gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Birliği 18. Dönem Devir Teslim Töreninde, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu görevini Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özdene devretti. Bayraktar, Kapanoğlu'na hizmetleri için teşekkür ederken yeni başkan Özden'e başarı dileklerini iletti. Manisa heyeti ayrıca organizasyona ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ TARAFINDAN BALIKESİR&#039;DE DÜZENLENEN ULUSAL TOPLANTI VE 18. DÖNEM...

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ TARAFINDAN BALIKESİR'DE DÜZENLENEN ULUSAL TOPLANTI VE 18. DÖNEM DEVİR TESLİM TÖRENİ'NE KATILAN MANİSA KENT KONSEYİ HEYETİ, TOPLANTI SONRASI YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE KENTLERİN YÖNETİMİNDE "ORTAK AKIL" VURGUSU YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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