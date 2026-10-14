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Feke'de gençlerden şehit mezarlarına vefa çalışması

Adana'nın Feke ilçesinde öğrenciler, Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu öncülüğünde şehit mezar taşlarındaki yazıları yenileyip çevre temizliği yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:08

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Feke'de gençlerden şehit mezarlarına vefa çalışması

Feke'de şehit kabirlerine bakım çalışması:

Adana'nın Feke ilçesinde, Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret ederek mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaya Feke Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu öncülük etti. Öğrenciler, yağışlar nedeniyle aşınan mezar taşlarındaki yazıları uygun boya ve fırçalarla yenilemenin yanı sıra kabir çevresinde detaylı temizlik yaptı.

Çalışmanın amacı ve yöntemi:

Gençler, gerçekleştirdikleri uygulamayla şehitlerin anısını canlı tutmayı ve mezarlıkların bakımına katkı sunmayı hedefledi. Mezar taşlarındaki yazıların okunabilirliğini sağlamak için uygun malzeme tercih edildi ve taşlara zarar vermemeye özen gösterildi. Yapılan temizlik ve onarım çalışmaları, şehitlerin emanetlerine sahip çıkma gayesini yansıtıyor.

Öğrencilerin duyguları ve açıklamaları:

Öğrenciler arasında yer alan Berat Köreken, "Şehit mezarlıklarının bakımına katkı sunmak bizler için çok anlamlı bir deneyim oldu. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevi" dedi. Halil Bülbül de çalışmaya öncülük eden Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu'na teşekkür ederek, şehitlerin hatıralarına sahip çıkmak ve vefalarını göstermek istediklerini ifade etti.

İremsu Gezer ise, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onlara vefa borcumuzu göstermek için bu emanete sahip çıkmak istedik. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" sözleriyle duygularını dile getirdi.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER, YAĞIŞLAR NEDENİYLE ZAMANLA AŞINAN ŞEHİT MEZARLARINDAKİ...

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER, YAĞIŞLAR NEDENİYLE ZAMANLA AŞINAN ŞEHİT MEZARLARINDAKİ YAZILARI FIRÇALARLA YENİLEYİP KABİRLERİN ÇEVRESİNDE TEMİZLİK YAPTI. KAYMAKAM NURAL CENGİZ YAMAKOĞLU ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA, ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRASINA SAHİP ÇIKMANIN ANLAMLI BİR ÖRNEĞİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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