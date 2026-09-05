Manisa'da belediye ekipleri uygulamayla acil duruma hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak ve olası acil durumlara hızlı, doğru müdahale edebilme becerisi kazandırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve tatbikat programı başlattı. İlk uygulama, Salihli Şantiye Binasında gerçekleştirildi ve çok sayıda personel pratik eğitimlerle hazırlandı.

eğitimin kapsamı ve uygulamalı çalışmalar:

Programa, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ortak yürüttü. Salihli'de düzenlenen ilk oturumda 80 belediye personeline iş yerinde karşılaşılabilecek riskler, acil durumlarda izlenecek yollar ve doğru müdahale yöntemleri hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Teorik eğitimin ardından gerçeği aratmayan bir tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapılarak personelin sahadaki refleksleri test edildi.

Tatbikatta, personelin acil anlarda nasıl davranacağı uygulamalı olarak gösterildi; ekiplerin koordinasyonu, iletişim kanalları ve müdahale süreçleri gözlemlenip değerlendirildi. Bu yöntem, katılımcıların öğrendiklerini gerçek koşullarda test etmesini sağladı ve eksik yönlerin tespitine olanak verdi.

programın yaygınlaştırılması ve hedefleri:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve tatbikatların belediyeye bağlı tüm daire başkanlıkları ve birimlerde uygulanacağını bildirdi. Amaç, çalışanların olası risklere karşı daha bilinçli hale gelmesi, acil durumlarda müdahale kapasitesinin artması ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince düzenli eğitimlerin yapılmasıdır. Belediyeden yapılan açıklamada programın 17 ilçede bulunan hizmet birimlerinde devam edeceği ve eğitimlerin ekim ayı sonuna kadar sürdürüleceği belirtildi.

Yerinde uygulamalar ve düzenli eğitimlerle, belediye personelinin hem bireysel güvenliği hem de hizmet verilen alanlardaki risk yönetimi güçlendirilmeye çalışılıyor. Programın ilerleyen oturumlarında saha ekibi koordinasyonunun daha da geliştirileceği ve öğrenilen uygulamaların rutin hizmet süreçlerine entegre edileceği vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline nefes kesen tatbikat