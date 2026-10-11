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Manisa'da otoyolda tır ile yolcu otobüsünün çarpışması: 11 ölü, 27 yaralı

Manisa Akhisar Ballıca mevkiinde tır ile My World Tur yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa'da otoyolda tır ile yolcu otobüsünün çarpışması: 11 ölü, 27 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler

Manisa'nın Akhisar ilçesi sınırlarında, İstanbul-Orhangazi-İzmir otoyolunun İzmir istikameti Ballıca Mahallesi mevkiinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ağır kayıplı bir kaza meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastanelere sevk etti.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre kazaya karışan araçlar 16 AED 124 plakalı My World Tur yolcu otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tır oldu. Çarpışmanın etkisiyle otobüs yan devrilirken, tır yoldan çıktı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Haber verilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile çok sayıda ambulans ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları değerlendirilirken, kaza ile ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı.

Manisa&#039;da katliam gibi kaza: 11 ölü, 27 yaralı

Manisa'da katliam gibi kaza: 11 ölü, 27 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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