Malatya odası için sorumluluk çağrısı: gücü kişisel çıkarlar için kullanmayalım

Sadıkoğlu'ndan seçim öncesi mesaj:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Mevcut Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimleri öncesinde üyelerine seslendi. Sadıkoğlu mesajında, görevi makam ya da unvan olarak değil, 13 bin üyemizin emaneti olarak gördüğünü vurguladı ve Odanın kapılarının her zaman açık tutulduğunu belirtti.

Zorlu süreçlerin muhasebesi:

Sadıkoğlu, son yıllarda yaşanan pandemi süreci, 6 Şubat depremleri ve ardından karşılaşılan zirai don gibi ağır sınavların Malatya ekonomisini etkilediğini hatırlattı. İş yeri ve üretim mağduriyetlerinin olduğu dönemlerde oda olarak sahada olduklarını, esnafın, tüccarın ve sanayicinin yanında durduklarını söyledi. Ankara’da bakanlık kapılarından ulusal ekranlara kadar şehrin hakkını aranırken defalarca seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu dönemde yapılanların değerini teslim eden Sadıkoğlu, bununla birlikte asıl önem verilen noktanın önümüzde yapılması gereken işler olduğunu belirtti. Malatya’nın artık zaman kaybedemeyeceğini ve yeni dönemde hızlı, hedef odaklı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Yeni dönemin atılımları:

Başkan adayı, programının merkezine üretimi büyütmeyi, ihracatı artırmayı ve üyeleri dijital dönüşüme hazırlamayı koyduğunu açıkladı. Somut projeler arasında Model Fabrikamız ile üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Merkezimiz aracılığıyla teknolojik adaptasyonun hızlandırılması ve E-İhracat Akademimiz ile firmaların küresel pazarlara erişiminin kolaylaştırılması bulunuyor.

Ayrıca sektör fuarlarının sadece ürün sergileme mekanı olmaktan çıkarılıp ticaretin yapıldığı platformlara dönüştürülmesi, Lojistik Merkez kurulumlarıyla yeni yatırım alanlarının açılması ve tarım, hayvancılık, turizm ile gastronomi alanlarında potansiyelin harekete geçirilmesi projeler arasında sayıldı.

Sadıkoğlu, gençlere ve kadın girişimcilere yeni iş alanları sağlayacak adımlar atacaklarını, dijital ve teknik eğitimlerle kent içindeki istihdam fırsatlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sandığa çağrı ve uyarı:

Mesajının sonunda Sadıkoğlu, Odanın hiçbir zaman bir kişinin ya da bir grubun tekelinde olmaması gerektiğini yineledi ve üyelerden sandığa gitmelerini istedi. Özellikle Odamızın gücünü şahsi ve siyasi menfaatleri için kullanmak isteyenlere fırsat vermeyelim uyarısında bulundu. Üyelerin vicdanına güvenerek doğru kararı vereceklerine inancını dile getirdi ve destek için beyaz pusula talep etti.

Sadıkoğlu, bugüne kadar güvenen, eleştirileriyle yol gösteren ve projelere katkı sunan tüm üyelere teşekkür ederek, oda yönetimini Malatya ve üyelerine hizmet etmeye devam ettireceklerini söz verdi.

SADIKOĞLU: "ODAMIZIN GÜCÜNÜ ŞAHSİ VE SİYASİ MENFAATLERİ İÇİN KULLANMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYELİM"