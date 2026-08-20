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Mardin’de kaybolan 18 yaşındaki Ahmet için arama çalışmaları sürüyor

Mardin’in Savur'da Soylu Mahallesi’nde yaşayan 18 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Eroğlu’ndan dün akşamdan beri haber yok; jandarma ve AFAD arıyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mardin’de kaybolan 18 yaşındaki Ahmet için arama çalışmaları sürüyor

Mardin’in Savur ilçesinde kayıp gençten haber alınamıyor

Savur ilçesi Soylu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Eroğlu (18) dün akşam saatlerinden bu yana bulunamadı. Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine kayıp genç için arama başlatıldı.

arama çalışmaları:

Kayıp ihbarı sonrası bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ile AFAD ekipleri, kırsal alanda sistematik arama tarama faaliyetleri yürütüyor. Ekipler, gece saatlerinden itibaren sahada arama yapmaya devam ediyor.

ailenin ihbarı ve saha durumu:

Ailenin ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda ekipler, gençle ilgili bilgi toplanması ve olası görüldüğü alanların taranmasına öncelik veriyor. Yetkililer, bölgede arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildiriyor.

AHMET EROĞLU

AHMET EROĞLU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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