Mardin’de kaybolan 18 yaşındaki Ahmet için arama çalışmaları sürüyor

Mardin’in Savur ilçesinde kayıp gençten haber alınamıyor

Savur ilçesi Soylu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Eroğlu (18) dün akşam saatlerinden bu yana bulunamadı. Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine kayıp genç için arama başlatıldı.

arama çalışmaları:

Kayıp ihbarı sonrası bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ile AFAD ekipleri, kırsal alanda sistematik arama tarama faaliyetleri yürütüyor. Ekipler, gece saatlerinden itibaren sahada arama yapmaya devam ediyor.

ailenin ihbarı ve saha durumu:

Ailenin ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda ekipler, gençle ilgili bilgi toplanması ve olası görüldüğü alanların taranmasına öncelik veriyor. Yetkililer, bölgede arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildiriyor.

AHMET EROĞLU