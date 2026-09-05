Mardin'de tarladan imalathaneye sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Artuklu ilçesinde, Ortaköy ile Göllü mahalleleri arasındaki tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yol kenarındaki parke taşı imalathanesine sıçradı ve çevrede yoğun duman oluştu.

Müdahale ve süreç:

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı yok, soruşturma sürüyor:

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı ve yetkililer olaya ilişkin araştırmayı sürdürüyor.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE TARLADA ÇIKAN VE YOL KENARINDAKİ PARKE TAŞI İMALATHANESİNE SIÇRAYAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.