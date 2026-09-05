Mardin'de tarladan yayılan alevler parke taşı imalathanesini tehdit etti

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan parke taşı imalathanesine sıçradı. Olay, Ortaköy ile Göllü mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

yangının seyri ve müdahale:

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hem itfaiye hem de jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

can kaybı, hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İmalathanede oluşan hasarın boyutu yetkililer tarafından değerlendiriliyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Olay yerindeki çalışmaların ardından jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için tutanak tuttu ve soruşturma başlattı. Yetkililer, çevredeki vatandaşlara benzer durumlarda yetkililere haber vermelerini ve güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini hatırlattı.

Mardin’de tarla yangını parke taşı imalathanesine sıçradı