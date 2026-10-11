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Marketten çıkınca çalışır haldeki aracı gören hırsız kaza yapınca yakalandı

Hatay Antakya'da market alışverişi için bıraktığı aracı çalışır halde bulan hırsız, kısa sürede kaza yapınca polis tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:53

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Marketten çıkınca çalışır haldeki aracı gören hırsız kaza yapınca yakalandı

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Antakya ilçesi Alazı Mahallesi Eski İskenderun Yolu üzerinde 8 Ekim 2026 günü saat 14.10'da meydana gelen olayda, market alışverişi için araçtan ayrılan Barış Ertaş'ın çalışır vaziyette bıraktığı hafif ticari araç çalındı. Çalınma anı işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, market önünden çıkan bir kişinin aracın çevresinde dolaştığı, aracı kendi malıymış gibi görüp kısa süre içinde içine binerek uzaklaştığı görülüyor. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis müdahalesi ve yasal süreç:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı çalışması sonucu çalınan araç yaklaşık bir saat içinde bulundu ve sahibine teslim edildi. Olayın şüphelisi Ö.Ş., aracın çalınmasının ardından ilerleyen dakikalarda kaza yapması neticesinde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç sahibine teslim edilirken, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin işlemler devam etti.

Görüntülerde öne çıkan anlar:

Kayıtlarda, şüphelinin aracı gördükten sonra çevresinde kısa bir süre dolaştığı ve hemen ardından araca bindiği dikkat çekiyor. Çalınan aracın sürüşündeki hatalar ve kısa zamanda meydana gelen kaza, yakalanmayı kolaylaştıran unsurlar oldu.

Barış Ertaş, polisin hızlı müdahalesiyle aracına kavuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Market alışverişi yapmak için durdum. Dışarı çıktığımda arabamın yerinde olmadığını gördüm. Hemen polis ekiplerini aradım. Sağ olsunlar, hemen yardımcı oldular ve ilgilendiler. Aynı gün içerisinde, yaklaşık bir saat içinde arabamı bulup bana teslim ettiler. Arabadan ayrılıp markette yaklaşık 5 dakika kaldım. Ben alışveriş yaparken şahıs da marketten çıkmış. Arabayı çalışır vaziyette görünce binip gitmiş. Arabamı aynı gün içerisinde buldukları için Hatay İl Emniyet Müdürümüze ve polis teşkilatına çok teşekkür ederim"

Olay, kısa sürede müdahale ve kamera kayıtları sayesinde çözüme kavuşurken, emniyet yetkilileri benzer vakalar için vatandaşları araçlarını kilitlemeleri ve çalışır halde bırakmamaları konusunda uyardı.

OLAY ANI

OLAY ANI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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