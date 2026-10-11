Marmaris'te eski belediye başkanının karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

kaza anı ve olay yeri:

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Datça yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, İsmet Çakıroğlu yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü kamyonetin altında kaldı.

Kazada ağır yaralanan sürücünün, Edison Özdemir (59) olduğu tespit edildi. Olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Özdemir’e yapılan tüm tıbbi çabalara rağmen hayatını kaybettiğini belirledi.

sağlık ve güvenlik müdahalesi:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yol trafiğe kapatıldıktan sonra kaza mahalli incelendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tespitlerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi gerekli işlemler için morga götürüldü. Emniyet ekipleri, kaza yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının beyanlarını alma çalışması yürüttü.

soruşturma ve gözaltı:

Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü olarak belirlenen eski Armutalan Belediye Başkanı İsmet Çakıroğlu olay yerinde gözaltına alındı. Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, çarpışmanın nedeninin tespit edilmesi için gerekli tespit ve bilirkişi incelemelerinin yapılacağını açıkladı. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDEKİ ESKİ ARMUTALAN BELEDİYE BAŞKANI İSMET ÇAKIROĞLU’NUN KULLANDIĞI KAMYONETİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ EDİSON ÖZDEMİR (59) HAYATINI KAYBETTİ, ÇAKIROĞLU İSE GÖZALTINA ALINDI.