Park halindeki tır dorsesi Oltu'da alev topuna döndü

Erzurum'un Oltu ilçesinde park halindeki bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, çevredeki vatandaşlara ve yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Yangının gelişimi:

Karayolu kenarındaki park halinde bulunan dorsede başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı ve araç bir anda alev topuna dönüştü. Olay anı, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi; paylaşılan görüntüler yangının şiddetini ortaya koydu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik güçleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Tırın dorsesi alev topuna döndü