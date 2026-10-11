Alkollü sürücünün sabah paniği: geri kaçırdı, bulvarda ters yöne girip zincirleme çarptı

Olayın seyri

Eskişehir’de sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı Canay Sokak girişinde zincirleme bir kaza meydana geldi. İddiaya göre 26 ANS 803 plakalı kırmızı otomobilin sürücüsü E.K., Canay Sokak üzerinde manevra yaparken aracın kontrolünü kaybedip geri kaydırdı ve arkasında bulunan araca çarptı.

Çarpışma anı:

Çarpmanın etkisiyle durdurulmaya çalışılan otomobilin sürücüsü aniden gaza basınca araç Cumhuriyet Bulvarı’na fırladı. Bulvarda ters yöne giren otomobil önce karşı yönden gelen bir minibüse çarptı, ardından yol kenarındaki bir ağacı devirdi ve bariyerlere çarparak güçlükle durabildi. Kazada araçlarda ve devrilen ağaçta maddi hasar oluştu.

İnceleme ve ifadeler:

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü E.K.’nin ehliyette belirtilen ölçüm sonucu 2,20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şans eseri kazada kimsenin yaralanmadığı bildirildi; alkollü sürücü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgü tanığının ifadesi:

Işıklarda beklerken aracına çarpılan sürücü Mehmet Ali Törü, olay anını şöyle anlattı: “Işıklarda duruyordum, Cumhuriyet Bulvarı’nın başında. Kardeşimiz herhalde biraz fazla aşırı alkollü. Geri geri aracı kaçırdı, bana vurdu. Bu esnada yanındaki arkadaşıyla birlikte el frenini çektik. Ama uyur haldeyken birden fırlayıp Cumhuriyet Bulvarı’na çıktı. Karşı yöne girdi. Karşı yönde bir arkadaşa daha çarptı orada. Ondan sonra bariyerlere vurup son bulmuş.”

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı; trafik güvenliğini etkileyecek benzer olaylara karşı bölgedeki denetimlerin artırılacağı bildirildi.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Önce geri kaçırdı, sonra ters yöne girdi