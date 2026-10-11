Karacabey'de iki takım da birer puana razı oldu

maç özeti:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Karacabey Belediyespor ile 1461 Trabzon FK arasında oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti. Mücadele Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynandı; hakem triosu Lütfullah Aslan, Uğur Aydoğdu ve Mahmut Can Çilkız'dan oluştu. Karacabey hızlı başladı ancak konuk ekip geri dönmeyi başardı ve son düdükte skor eşitlendi.

ilk yarı ve goller:

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve Arda Yumurtacı ile 5. dakikada öne geçti. Karacabey'in baskısı sonrasında 27. dakikada 1461 Trabzon'da Serhat Polat skoru eşitledi. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken iki takım da kontrollü savunma yapmaya özen gösterdi.

ikinci yarı ve son dakikalar:

İkinci yarıda temposunu artıran Karacabey, 49. dakikada Tayyip Mevlüt Kaya ile yeniden öne geçti. Maçın son bölümünde 1461 Trabzon baskısını artırdı ve 89. dakikada Yasir Kuduban ile kritik bir eşitlik golü buldu. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

kadrolar ve değişiklikler:

Karacabey Belediyespor: Orhan Kurşun, Doğanay Kılıç, Kerem Kaya, Arda Yumurtacı (Sabrican Vural dk. 90), İbrahim Has, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Furkan Kütük dk. 77), Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Reşo Akın dk. 90), Atakan Dama (Niyazi Batuhan Salman dk. 69), Yusuf Avcılar, Tayyip Mevlüt Kaya (Baran Engül dk. 77).

1461 Trabzon FK: Türker Dırdıroğlu, Emir Tintiş, İshak Çakmak (Yiğit Kemal Turan dk. 82), Ömer Faruk Çalışkan, Celal Bozkurt (Ahmet Eren dk. 69), Serhat Polat (Enes Karakuş dk. 69), Yusuf Şahin Örnek, Hamza Özdemir, Naim Saruhan Dönmez (Alperen Kuyubaşı dk. 59), Süleyman Samet Yılmaz (Rahmi Can Mutlu dk. 59), Yasir Kuduban.

kartlar ve dikkat çekenler:

Maçta gösterilen sarı kartlar şu oyunculara verildi: Kerem Kaya, Atakan Dama, Reşo Akın (Karacabey Belediyespor) ile Yusuf Şahin Örnek, Alperen Kuyubaşı (1461 Trabzon FK). Karşılaşma boyunca iki takım da zaman zaman fiziksel temasla tempoyu yükseltti; son bölümde 1461 Trabzon'un baskısı Karacabey savunmasını zorladı ve maçın kaderini belirleyen gol 89. dakikada geldi.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 6. HAFTASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR, KONUK ETTİĞİ 1461 TRABZON FK İLE 2-2 BERABERE KALDI.