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Italiano rotasyonu: dört değişiklikle Beşiktaş sahaya çıktı

Vincenzo Italiano, Kocaelispor maçında önceki 11'den 4 değişiklik yaptı; Fabio Miretti ilk kez 11'de, Junior Olaitan ise yedek kulübesinde yer aldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Italiano rotasyonu: dört değişiklikle Beşiktaş sahaya çıktı

Italiano'dan rotasyon hamlesi:

Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kocaelispor karşısına, Amed Sportif Faaliyetler maçının ilk 11'inden dört değişiklik yaparak çıktı. İtalyan teknik adam; Emmanuel Agbadou, Ernest Poku, Junior Olaitan ve İlhan Fakılı'nın yerine Emirhan Topçu, Vavlav Cerny, Fabio Miretti ve Leandro Trossard'ı görevlendirdi.

Kadro ve yedekler:

Sahaya çıkan ilk 11: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emirhan Topçu, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vavlav Cerny, Fabio Miretti, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic.

Yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Wilfred Ndidi, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Ernest Poku, Hyeon-Gyu Oh ve İlhan Fakılı görev bekledi.

Miretti ilk 11'de, Olaitan yedekte:

Fabio Miretti, Beşiktaş'ın İtalyan orta saha oyuncusu olarak Kocaelispor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Trendyol Süper Lig'de Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş; UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya mücadelesinde ise son anlarda süre almıştı.

Junior Olaitan ise bu sezon siyah-beyazlıların oynadığı tüm resmi maçlarda 11'de başlamıştı; Kocaelispor karşısında yedek soyunan Olaitan, Trendyol Süper Lig'de 6, Avrupa kupalarında ise 7 müsabakada sahaya 11'de çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO ITALİANO, SON OYNADIKLARI AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ...

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO ITALİANO, SON OYNADIKLARI AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ 11’İNDEN 4 DEĞİŞİKLİK YAPARAK KOCAELİSPOR KARŞISINA ÇIKTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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