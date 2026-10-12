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Meclis başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin özgür olana kadar destek sürecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze-Gaziantep kardeş şehir protokolü töreninde Filistin özgür olana kadar Türkiye'nin dayanışmasını sürdüreceğini vurguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Caner Şahin

Meclis başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin özgür olana kadar destek sürecek

Meclis başkanından Gazze'ye dayanışma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin süreceğini vurguladı. Kurtulmuş, Gazze halkına yönelik yaşananlara ilişkin tarihsel bir çerçeve çizerek bölgedeki gelişmelerin önceki süreçlere dayandığını ifade etti.

Tarihi ve uluslararası değerlendirme:

Kurtulmuş, İngiliz hakimiyeti döneminden başlayarak bölgede yerleşimlerin kademeli biçimde arttığını belirtti ve Gazze'de bugün yaşananların "modern insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biri" şeklinde yorumlandığını söyledi. BM'de ortaya çıkan tablonun Siyonist rejime yönelik geniş bir tepkiyi gösterdiğini, para ve gücün vicdanı satın alamayacağını kaydetti.

Konuşmasında Kurtulmuş, "Zalimler her zaman yenilmeye yok olmaya mahkumdur" diyerek, uluslararası hukukun işletileceğini ve "İsrail’den uluslararası mahkemelerde hesap sorulacak" değerlendirmesini paylaştı. Ayrıca Kurtulmuş, Filistin özgür olana kadar Türkiye'nin "büyük kurtuluş mücadelesine destek vermeye devam edeceğini" ifade etti.

Yerel dayanışma ve manevi vurgu:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törende Gaziantep-Gazze bağının önemine dikkat çekti. Şahin, Gaziantep'in "direnişin sembolü" olduğunu söyleyerek Gazze'nin üç yıldır ağır şartlarda mücadele ettiğini ve unutulmayacağını belirtti. Mescid-i Aksa'ya yönelik manevi temennilerini dile getirirken, geçmişte Emevi Camii'nde kılınan şükür namazına atıf yaparak "Mescidi Aksa’da şükür namazı kılmayı Allah bize nasip edecek" dedi.

Her iki konuşmada da Gazze halkının topraklarını bırakmamak için bedel ödediği, bu nedenle takdir edildiği ve onlara selam gönderildiği vurgulandı.

Diplomatik teşekkür ve uygulama beklentisi:

Filistin Büyükelçisi Abu Jaish, imzanın iki şehir arasındaki kardeşliğe dönüşmesini umduğunu belirterek Gaziantep halkına ve belediyesine teşekkür etti. Abu Jaish, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında durduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına şükranlarını sundu.

Kurtulmuş ve protokol tarafları, imza töreninin kardeş şehir işbirliğinin pratik faydalarını Gaziantep tecrübeleri üzerinden Gazze'ye aktarmayı amaçladığını belirtti.

Sonuç olarak törende verilen mesaj, hem yerel işbirliğinin güçlendirilmesi hem de uluslararası platformlarda adalet arayışının sürdürüleceğinin ilanı niteliğindeydi. Kurtulmuş'un vurguladığı üzere, Türkiye'nin desteği Filistin özgür olana kadar devam edecek şekilde taahhüt edildi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, GAZZE BELEDİYESİ VE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARDEŞ ŞEHİR...

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, GAZZE BELEDİYESİ VE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİNE KATILDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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