Melikgazi'de adını yaşatacak park: Ahmet Taş sosyal tesisi açıldı

Melikgazi'de Ahmet Taş parkı ve sosyal tesisi hizmete girdi

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 12 bin metrekarelik alana kurulan Ahmet Taş Parkı ve Sosyal Tesisi'nin açılış törenini gerçekleştirdi. Park; etkinlik alanları, tenis kortu, basketbol ve futbol sahası, koşu yolu, çocuk oyun alanları ve araç şarj istasyonuyla mahalleliye yeni bir nefes alanı sunuyor.

Mahallede vefa duygusu ve teşekkürler:

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan, açılışta Başkan Palancıoğlu'nun mahallenin her köşesinde izinin ve emeğinin olduğunu vurgulayarak, "Ahmet Taş Parkımız mahallemize hayırlı olsun. Başkanım yaptığınız işler çok güzel. Biz Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde çok şanslı hissediyoruz. Bu açılışların ilki değil inşallah sonu da olmayacak. Biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun" dedi.

Merhum Ahmet Taş'ın eşi Zehra Taş duygusal konuşmasında vefaya önem veren eşinin anılmasına teşekkür etti.

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Av. Abdullah Kaya ise Ahmet Taş’ın insan hakları çalışmalarını ve 20 yıllık katkılarını hatırlatarak, "Ahmet Ağabey, 20 yıl Başkanlığının ardından MAZLUMDER’in başkanlığını bize bıraktı... Buradaki bu parkın açılışı çok önemli. Kıymetli Mustafa Başkanıma Ahmet Taş’ın ismini bu parka verdiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul da törende, "Bu fotoğraf vefanın fotoğrafı. Her birinizde Ahmet Taş Hocamıza olan vefanın fotoğrafını görüyorum... Bu parkımız Ahmet Taş hocamızın ismine yakışır bir park ve sosyal tesis oldu" diyerek çalışma için Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Parkın özellikleri, süreç ve belediyenin hedefleri:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, törende parkın hayata geçirilme sürecine dair ayrıntılar paylaştı. Başkan Palancıoğlu, parkın 12 bin metrekare olduğunu, alanda önceden bulunan 16 adet gecekondu'nun kimsenin kalbini kırmadan ve anlaşarak tahliye edildiğini belirtti ve alanda yapılan temizleme çalışmalarının 6 senedir sürdüğünü söyledi.

Palancıoğlu, parka çınar ağaçları dikildiğini, beş yıl içinde bu ağaçların belirgin şekilde büyüyeceğini ve parkı bir kompleks hâline getirmek için camiyi yenileme ve uygun arsa bulunması halinde caminin yanına bir de Kur'an kursu yapma planlarının olduğunu aktardı. Başkan, parkta her yıl bir etkinlikle Ahmet Ağabey'i anacaklarını ve tesisin ailelerin zaman geçireceği nitelikli bir alan olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Palancıoğlu belediyenin diğer hizmetlerine de değinerek, "Biz sadece park yapmıyoruz; en çok okul, sağlık ocağı, Kur’an kursu yapan belediyeyiz. Okul sayımız 30’a yaklaştı. 18 adet de kütüphane yaptık" dedi ve belediye personeline emekleri için teşekkür etti.

Katılımcıların değerlendirmeleri:

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da törende yaptığı konuşmada, "Ahmet Ağabeye Allah rahmet eylesin inşallah. Cennetinde cemaliyle buluştursun. O bir eğitim gönüllüsüydü, ülkenin derdi ile dertlenirdi... Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın da hızına yetişemiyoruz" sözleriyle parkın hayırlı olmasını diledi ve belediyenin eğitim ve sosyal tesis çalışmalarını takdir etti.

Açılış, mahalle halkı ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti; tören boyunca hem vefa duygusu ön plandaydı hem de parkın kazandırdığı sosyal ve sportif imkânlar öne çıkarıldı. Yeni tesisin, bölgeye aile odaklı ve spor temelli bir yaşam alanı sunduğu vurgulandı.

Önemli not: Parkta yer alan başlıca donanımlar: etkinlik alanları, tenis kortu, basketbol ve futbol sahası, koşu yolu, çocuk oyun alanları ve araç şarj istasyonu. Belediye ilerleyen dönemde çevre düzenlemeleri ve sosyal tesisin tamamlayıcı birimleriyle bölgeyi daha kapsamlı bir kompleks hâline getirmeyi planlıyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NİN YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ'NDE 12 BİN METREKARELİK BÜYÜK BİR ALANDA HAYATA GEÇİRDİĞİ İÇERİSİNDE ETKİNLİK ALANLARI, TENİS KORTU, BASKETBOL VE FUTBOL SAHASI, KOŞU YOLU, ÇOCUK OYUN ALANLARI BULUNAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ AHMET TAŞ PARKI VE SOSYAL TESİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.