Türkiye'de geniş bant abone sayısı 100,8 milyonu aştı, yatırımlar hız kazandı

bakan Uraloğlu'nun değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2026 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri Raporunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, raporda yer alan veriler ışığında sektördeki büyüme, yatırım hızlanması ve kullanıcı davranışlarındaki değişimlere dikkat çekti.

sektörde yatırım ve işletmeci sayısı:

2026 ikinci çeyreği itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 418e ulaşırken, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 766 olarak bildirildi. Sektör yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 artışla 55,6 milyar liraye yükseldi; bu artış altyapı ve hizmet kapasitesine doğrudan yansıdı.

mobil abonelik ve kullanım eğilimleri:

Toplam mobil abone sayısı M2M (makineler arası iletişim) aboneleri dahil 102,2 milyone ulaştı; 2025 ikinci çeyreğindeki 96,5 milyondan anlamlı bir artış kaydedildi. M2M aboneleri hariç mobil gerçek kullanıcı sayısı yaklaşık 87 milyon olarak belirtilirken, mobil yaygınlık oranı %101 seviyesinde gerçekleşti. M2M aboneleri ve 0-9 yaş nüfus hariç tutulduğunda mobil yaygınlık oranı %115,9e yükseliyor.

M2M abone sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 11,2 milyon seviyesinden %36,4 artışla 15,2 milyone çıktı. Bu artış, nesnelerin interneti ve otomasyon uygulamalarının yaygınlaştığına işaret ediyor.

Aylık ortalama mobil kullanım süresi 468 dakika ile Türkiye, incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. 2026 ikinci çeyreğinde toplam mobil ses trafiği 77,4 milyar dakika, sabit ses trafiği ise 1,3 milyar dakika oldu.

numara taşınabilirliği ve 5G gelişmeleri:

2026 ikinci çeyreğinde yaklaşık 2,8 milyon mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirildi; 30 Haziran 2026 itibarıyla taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 214,1 milyon olarak kaydedildi. 5G gerçek kullanıcı sayısı 44.268.946, 5G uyumlu cihaz sayısı ise 29.777.164 olarak açıklandı.

geniş bant, fiber ve veri trafiği:

Geniş bant internet abone sayısı 2008'deki yaklaşık 6 milyondan 2026 ikinci çeyreğinde 100.846.626ya yükseldi; yıllık bazda %3,6 artış görüldü. Geniş bant abonelerinin 21,2 milyonu sabit, 79,7 milyonu ise mobil geniş bant abonelerinden oluşuyor.

Fiber internet abone sayısı yıllık %22 artışla 10,7 milyone ulaşırken, eve kadar fiber (FTTH) aboneleri geçen yıla göre %26,4 artışla 9,6 milyon oldu (önceki dönem 7,6 milyon). xDSL abone sayısı yaklaşık 8 milyon, kablo internet abone sayısı ise yaklaşık 1,5 milyon olarak açıklandı. Fiber altyapı uzunluğu bir yıl içinde %13 artarak 720 bin kilometreye çıktı (önceki dönemde 637 bin kilometre).

Geniş bant internet veri trafiği 2025 ikinci çeyreğindeki 22.507.754 TB seviyesinden %16,5 artışla 2026 ikinci çeyreğinde 26.217.290 TBye yükseldi. Sabit geniş bant veri trafiği %11,4 artışla 20,6 milyon TB, mobil geniş bant veri trafiği ise %39,9 artışla yaklaşık 5,6 milyon TB oldu.

sabit telefon ve uluslararası trafik:

Sabit telefon abone sayısı 2026 ikinci çeyrek sonunda 8,13 milyon olarak kaydedildi; sabit telefon yaygınlık oranı yaklaşık %9,4 seviyesinde. Sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ülke İngiltere, en fazla trafik alınan ülke ise KKTC olarak belirtildi.

BTK raporundaki bu veriler, hem altyapı yatırımlarındaki hızlanmayı hem de sabit ve mobil servislerdeki kullanım yoğunluğunu ortaya koyuyor. Yatırımlardaki artış ve fiber altyapı genişlemesi, önümüzdeki dönemlerde erişim kalitesi ve veri kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak görünüyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YATIRIMLAR GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 86,9 ARTARAK 55,6 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ. TOPLAM MOBİL ABONE SAYIMIZ 102,2 MİLYONA, GENİŞ BANT İNTERNET ABONE SAYIMIZ İSE 100,8 MİLYONA ULAŞTI" DEDİ.