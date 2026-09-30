Dolar 49,0143 +0,03%
Euro 55,6990 +0,20%
Bist 12.143,34 -1,20%
Altın Gram 6.642,03 +0,84%
EUR/USD 1,1360 +0,11%
Brent Petrol 97,07 +0,95%
--°

Mersin'de temizlik malzemesi fabrikasında yangın: müdahale sürüyor

Mersin Akdeniz'de Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi fabrikasında çıkan yangına Mersin Büyükşehir itfaiyesi müdahale ediyor; çıkış nedeni henüz net değil.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mersin'de temizlik malzemesi fabrikasında yangın: müdahale sürüyor

Yangına müdahale durumu:

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi sınırlarında faaliyet gösteren bir temizlik malzemesi üretim fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay sonrası fabrikadan kısa sürede yoğun duman yükseldi ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek, alevlerin çevredeki yapı ve alanlara sıçramasını önlemeye çalıştı. Ekiplerin önceliği yangını kontrol altına almak ve duman yayılımını sınırlamak yönünde oldu.

Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor:

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler olay yerinde alev alan bölümlerde söndürme çalışmalarını yürütürken, çevrede güvenlik önlemleri alındı ve bölge trafiği ile erişim yetkililerce düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında yangının çıkış noktasına ulaşılmaya çalışılıyor; ekipler soğutma sonrası sıcak noktaları izlemeye devam edecek. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Yangının nedeni ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni ve ortaya çıkan maddi hasarın büyüklüğü, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemelerle belirlenecek. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

İlgili kurumların ve itfaiyenin müdahalesi devam ederken, çevredeki vatandaşlara yetkililerin uyarılarına uymaları ve güvenli bölgede kalmaları çağrısında bulunuldu.

Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın

Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bartın ırmağında tekrarlayan köpüklenme tarım ilaçlarını işaret ediyor
images

Sarıyer'de kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları denizde dalga oluşturdu
images

Atıkları ayrıştırıp geleceğe yatırıyoruz: İlkadım'da Kalkancı sıfır atık örneği
images

Sarıyer'de deniz dalgaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını doğruladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da acil müdahaleyi hızlandıracak OED cihazları üç noktada

Nostaljik Orient Express Edirne molasıyla İstanbul'a ilerliyor

Kampüs ateşi etrafında yeni dostluklar: Niğde'de öğrenciler 'hoş geldiniz' etkinliğinde buluştu

Multidisipliner ekipten stent müdahalesiyle vena kava süperior sendromu tedavi edildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor