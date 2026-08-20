Menderes'te meclis hareketi: YENİ Parti'den istifa eden üye bağımsız yola devam ediyor

Menderes'te siyaset hareketi devam ediyor:

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkanvekilliği seçiminin ardından başlayan siyasi hareketlilik sürdü. İlk etapta CHP'li meclis üyeleri Harun Bila ile Şirzat Peker'in istifalarının ardından, YENİ Parti cephesinde de ayrılıklar geldi. Dün Füsun Demir'in görevinden ayrıldığı duyurulmuştu; bugün ise YENİ Parti Menderes Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ersoy partiden istifa ettiğini açıkladı.

YENİ Parti cephesinde ayrılıklar:

Füsun Demir'in ardından Mustafa Ersoy'un da partiden ayrılmasıyla YENİ Parti'deki istifa sayısı ikiye yükseldi. İstifalar, ilçede seçim sonrası başlayan itiraz ve ittifak tartışmalarıyla paralel ilerliyor; partiler arası denge ve meclis içi pozisyonlar bundan etkileniyor.

Ersoy'un açıklaması:

Mustafa Ersoy, yazılı açıklamasında kararının kişisel bir kırgınlık veya makam beklentisi sonucu olmadığını belirtti. Ersoy açıklamasında şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla, bugüne kadar çatısı altında siyaset yaptığım Yeni Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararım herhangi bir kişisel kırgınlığın ya da makam beklentisinin sonucu değildir. Menderes’in menfaatlerini her türlü siyasi hesabın önünde tutabilmek, doğru bildiğimi daha özgürce savunabilmek adına aldığım bir karardır. Doğru yapılan her işin yanında, yanlış gördüğüm her işin karşısında olacağım. Kararlarımı siyasi hesaplarla değil; vicdanım, halkımızın beklentileri ve Menderes’in menfaatleri doğrultusunda vereceğim. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm ve emek verdiğim herkese teşekkür ediyorum. Kimseyle bir kavgam, kimseye karşı bir husumetim yok. Bundan sonra yoluma Bağımsız Menderes Belediye Meclis Üyesi olarak devam ediyorum."

Ersoy, bundan böyle mecliste bağımsız üye olarak görev yapacağını duyurdu. İlçe siyasetinde istifa dalgasının nasıl şekilleneceği ve meclis içindeki dengelerin bundan sonra nasıl değişeceği yakından izleniyor.

MENDERES BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİNİN ARDINDAN İLÇE SİYASETİNDE BAŞLAYAN İSTİFA DALGASI GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.