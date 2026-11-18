Projenin kapsamı ve hedefleri:

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Kozan ilçesinde başlatılan çalışmalar, meraların yeniden hayvancılığa kazandırılmasını amaçlıyor. Proje 2024 yılında başlamış olup 2028 yılına kadar sürdürülmesi planlanıyor. Hedef, verimliliğini kaybetmiş mera alanlarını yeniden üretime kazandırmak ve üreticilerin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamaktır.

Tepecikören uygulaması:

Tepecikören Mahallesi’nde mera vasfını yitirmiş yaklaşık 70 dekarlık alan suni mera tesisine dönüştürüldü ve ekim çalışmaları tamamlandı. İşlemler, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde yürütüldü; mahalle sakinlerinin de katılımıyla arazideki uygulamalar gerçekleştirildi.

Gelecek adımlar ve faydalar:

Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 300 dekarlık mera alanında ot verimliliğinin artırılması amacıyla, bölgenin tarım takvimine uygun gübreleme yapılması planlanıyor. Bu adımların tamamlanmasıyla meraların hayvancılığa uygunluğu artacak, üreticilerin kaba yem temini kolaylaşacak ve bölgesel hayvancılık üretkenliğine olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE VERİMLİLİĞİNİ KAYBEDEN MERALARIN YENİDEN HAYVANCILIĞA KAZANDIRILMASI AMACIYLA BAŞLATILAN ISLAH ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TEPECİKÖREN MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 70 DEKARLIK ALANDA SUNİ MERA TESİSİ OLUŞTURULARAK EKİM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.