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Merkez ilçe yönetimi milletvekili Süleyman Karaman ile mahalle taleplerini değerlendirdi

AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı toplantısında milletvekili Süleyman Karaman, mahalle temsilcilerinin dilek ve taleplerini dinledi ve not aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 07:58

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EDİTÖR: Caner Şahin

Merkez ilçe yönetimi milletvekili Süleyman Karaman ile mahalle taleplerini değerlendirdi

Merkez ilçe yönetimi milletvekili Süleyman Karaman ile mahalle taleplerini değerlendirdi

AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığının haftalık Yönetim ve Yürütme Kurulu toplantısı, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile mahalle temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

toplantıda ele alınan konular:

Parti teşkilatının açıklamasına göre, toplantıda mahalle temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin dilek, talep ve görüşleri gündeme getirildi. Katılımcılar, temsil ettikleri mahallelerden gelen talepleri aktardı ve bu talepler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

milletvekilinin dinleme ve not alma süreci:

Toplantının ardından Milletvekili Süleyman Karaman, mahalle temsilcileri ile yönetim kurulu üyelerinin ilettiği talep ve görüşleri dinleyerek kayda geçti. İletilen taleplerin istişare edilerek değerlendirildiği belirtildi.

Toplantı, ilçe yönetiminin mahalle düzeyindeki beklenti ve sorunları yerinde tespit etme çabası kapsamında yapılan düzenli toplantılardan biri olarak kayda geçti.

AK PARTİ ERZİNCAN MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞINDA HAFTALIK TOPLANTI YAPILDI

AK PARTİ ERZİNCAN MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞINDA HAFTALIK TOPLANTI YAPILDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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