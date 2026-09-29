Erdoğan'dan özel sporculara: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile AK Parti Genel Merkezi'nde buluşma

cumhurbaşkanı ile federasyon temsilcileri aynı çatı altında buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcularla AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı, federasyon heyeti ile doğrudan temasın sağlandığı bir ortamda gerçekleşti.

buluşmanın önemi:

Bu tür görüşmeler, özel sporcuların görünürlüğünü ve spor politikalarının gündeme gelmesini sağlaması açısından önem taşıyor. Federasyon temsilcileri ile yapılan görüşme, sporcuların deneyimlerinin paylaşıldığı ve farklı paydaşlarla doğrudan temas kurulduğu bir platform sundu.

görüşmenin atmosferi ve sonuçları:

Toplantıya katılan sporcular ve temsilciler arasında doğrudan iletişim kurulması, federasyon çalışmalarının kamuoyunda daha fazla yer almasına katkı sağlayabilir. Resmi açıklamalarda yer alan bilgiler doğrultusunda, görüşme katılımcıların bir araya gelmesi şeklinde kayda geçti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU TEMSİLCİLERİ VE SPORCULARI İLE BİR ARAYA GELDİ.