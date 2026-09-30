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Bozdoğan'da cami görevlilerine yangına hazırlık eğitimi

Bozdoğan Müftülüğü toplantısının ardından Babuşçuoğlu Camii'nde itfaiye amiri Akansel Serkan Kuru tarafından din görevlilerine yangın eğitimi verildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bozdoğan'da cami görevlilerine yangına hazırlık eğitimi

Bozdoğan'da cami görevlilerine yangına hazırlık eğitimi

Bozdoğan Müftülüğü tarafından düzenlenen Eylül ayı mutat personel toplantısı sonrası, din görevlilerine yönelik yangın eğitimi düzenlendi. Toplantı ve eğitim programı Babuşçuoğlu Camii'nde gerçekleştirildi ve ilçe din görevlilerinin mesleki yeterliliğinin artırılması hedeflendi.

toplantıda ele alınan konular:

Bozdoğan Müftüsü Rıdvan Seletli başkanlığında yapılan oturumda, din görevlilerinin görev motivasyonunun yükseltilmesi, idari, mesleki ve dini konularda bilgi paylaşımı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumlardan gelen güncel yazılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Personel, sahadaki uygulamalar ve güncel gündem maddeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

yangın eğitiminin içeriği ve sunucusu:

Toplantının ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Serkan Kuru tarafından verilen seminerde yangınların önlenmesi, yangın sırasında doğru müdahale yöntemleri ve alınması gereken güvenlik tedbirleri uygulamalı ve teorik olarak aktarıldı. Personel, olası yangın durumlarında güvenli davranış ve ilk müdahale konularında bilgilendirildi.

Program, din görevlilerinin değerlendirmeleri ve yangına müdahale konusunda verilen kapsamlı bilgilendirmenin ardından sona erdi.

BOZDOĞAN MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EYLÜL AYI MUTAT PERSONEL TOPLANTISI...

BOZDOĞAN MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EYLÜL AYI MUTAT PERSONEL TOPLANTISI DÜZENLENİRKEN, TOPLANTININ ARDINDAN PERSONELE YANGINA KARŞI EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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