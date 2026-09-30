Ataşehir meclisinde parti değişimi kaydedildi: altı CHP'li üye AK Parti'ye katıldı

Ataşehir meclisinde parti değişimi kaydedildi

Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan altı meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Rozetleri, Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takılan üyelerin parti değişikliği belediye gündemine resmen yansıdı.

Katılan isimler

AK Parti'ye katılan meclis üyeleri şunlar: Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver. Rozet töreni Yerel Gündemli Danışma Meclisi oturumunda gerçekleştirildi.

Görevler ve meclis kaydı

Oğuz Sarul'un, Ataşehir Belediye Meclis Üyeliği'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyeliği görevini sürdürdüğü belirtildi. Ataşehir Belediyesi'nin güncel meclis üyesi listesinde bu altı isim daha önce CHP'li üyeler olarak yer alıyordu.

Olası yansımalar

Parti değişikliğinin meclisteki dengeye nasıl yansıyacağına ilişkin resmi bir açıklama veya sayısal değerlendirme henüz yapılmadı. Belediye ve parti kanallarından gelecek açıklamalar, değişikliğin komisyon ve oy dağılımlarına etkisini netleştirecek.

Not: Haberde yer alan isimler ve görev tanımları, belediyenin güncel kayıtlarına göre korunmuştur.

Ataşehir'de CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı