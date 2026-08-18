Mersin Akdeniz’de parklarda güvenlik ve estetik odaklı bakım seferberliği

Mersin Akdeniz’de park ve yeşil alanlarda düzenli bakım çalışmaları sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda sürdürülebilir bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Çalışmalar hem merkez mahallelerde hem de kırsal bölgelerde eş zamanlı devam ediyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, çim biçme, ağaç ve çalı budama, zarar gören alanların onarımı ile çocuk oyun gruplarının tamirini kapsayan çok yönlü bir program uyguluyor. Müdürlük, öncelikli olarak risk oluşturan ve sürücü görüşünü engelleyen bitkisel unsurların temizlenmesine yoğunlaştı.

mahallerdeki müdahaleler:

Bu çerçevede Mersin Millet Bahçesinin her iki etabı ile Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink, 2 Temmuz Madımak, Dr. Sadık Ahmet, Abdullah Şahutoğlu Mahallesi ve Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi Şehit Nihat Özsoy parklarında çim biçme, temizlik, bakım ve onarım işleri gerçekleştirildi.

Camili Mahallesi Mezarlık yolu üzerinde sürücülerin görüşünü engelleyen ağaç ve çalılar budanarak trafik güvenliğine katkı sağlandı. Emek Mahallesi Parkı ile Lale Parkı’nda zarar gören çocuk oyun grupları onarıldı, talep üzerine Atatürk Lisesi bahçesine bank ve çöp kovaları yerleştirildi.

Leyla Söylemez Parkı’nda masa imalatı ve montajı yapan ekipler, Okan Merzeci ve Ahmet Kaya parklarında çıkan elektrik arızalarını giderdi. Evci Mahallesi Kahve Sokak’ta ise yaya ve araç ulaşımını olumsuz etkileyen yoğun ot yığınları temizlendi.

Müdürlük yetkilileri, çalışmaların yalnızca kamusal parklarda sınırlı kalmadığını; ilçe sınırları içinde bulunan okullar, camiler, dernekler ve kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarından gelen budama, biçme ve temizlik taleplerine de yanıt verildiğini bildirdi. Yapılan müdahalelerin amacı, hem parkların estetik görünümünü korumak hem de halkın güvenli ve konforlu kullanımını sağlamaktır.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM, BUDAMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. EKİPLER, RİSK OLUŞTURAN AĞAÇLARIN BUDANMASINDAN ÇOCUK OYUN GRUPLARININ ONARIMINA KADAR BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.