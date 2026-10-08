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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, bahis gelirine aracılık eden 6 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:33

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık ettiği belirlenen şahıslar tespit edildi. Mersin merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen dijital materyaller:

Adres aramalarında soruşturma açısından önem taşıyan çok sayıda dijital ve fiziki materyale el konuldu. Ele geçirilenler arasında 13 cep telefonu, toplam 4 adet USB bellek (bunlardan birinin soğuk cüzdan tanımlı olduğu), 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 banka kartı, 2 ajanda ve 1 dekont bulunuyor. Bu materyallerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil teşkil etmesi bekleniyor.

Adli süreç ve sonuç:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve transferine yönelik soruşturmaların dijital kanallarda yoğunlaştığını gösteriyor ve ele geçirilen veriler soruşturmanın yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

MERSİN MERKEZLİ 2 İLE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YASADIŞI BAHSE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA...

MERSİN MERKEZLİ 2 İLE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YASADIŞI BAHSE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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